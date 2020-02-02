【MMA】UFC冠軍 Khabib責備學生不練習　百鬧成才真係得？

常說百鬧成才，但現實又有多少人可以? 有一片段看到現任UFC 輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov，大鬧一位年輕拳手不練習，這位拳手最後又怎樣呢?

這個片段來自幾個月前，片中看到一群拳手圍著現任UFC 155磅冠軍Khabib 聽他訓話，而他則對一位拳手顯得十分憤怒。以下是片段簡單翻譯：

你打比賽，休息兩至三個星期，訓練兩三個月，再比賽。如果你想訓練及進步的話，你就該這樣做 !

不像Gimbat，訓練一個月，然後四個月不見人，做自己的事情。當我跟你說話時站起來！由一月開始，你翹了多少個訓練？差不多一半！你說你想訓練然後比賽，但你一半訓練都沒有。沒上50%的課你想有什麼結果？

你多大了？22。你己經在比賽，但你在做什麼？你要為自己打算。你是個搏擊選手還是在哪兒有工作？你有賺錢養活自己嗎？現在你22歲，擁有一切，你聽到嗎？下定決心吧。你多少年前開始訓練？你來這一個月然後消失三個月。你去了俄羅斯還是去了坐牢，我不知道，你去哪了？

我22歲時我已打了15場比賽，未計上巴西柔術、桑搏等等。那時我們哪兒有比賽就去那兒，坐兩天巴士也好，五天火車也好，有比賽我們就去。我們當時沒什麼選擇，2005年沒有很多比賽可以參加。如果有人打比賽，他就變了明星一樣，因為沒有比賽可打。現在你有很多選擇，去參加比賽呀。十多個比賽可以選擇。你可以去美國打然後開始賺錢。

22歲了，你訓練了多少年，以我所知大概七至八年，最少五年。你健康，能摔能打，看來你不是傻子，又或者你是，我不知道......你訓練來幹什麼?你沒有目標，你連下個比賽都不知道。你沒有計劃，你應該有一個比賽時間表。

我不是單單跟Ginbat說，我是在跟所有人說。你們都沒計劃！跟我們說「我要打這個比賽」。桑搏、降服比賽、MMA都沒有所謂，如果你想繼續在這運動中謀生，你就要比賽。如果不是的話，來告訴我你只是為了強身健體而來。兩者是有分別的，你明白嗎?

結果Gimbat Ismailov 真的像被罵醒了，又參加桑搏比賽，又在上年11月29日參加了在阿布達比酋長國舉辦的 《UAE Warriors 9 》，結果第一回合就以低掃TKO對手，在自己的職業MMA出道戰中勝出，實在勵志。

(說真的他的動作真的很像Khabib，連樣子也有點像一個光頭Khabib)