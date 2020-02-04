空手道聖地首里城　沖繩縣政府推「公開重建」

2019年10月底沖繩首里城（那霸市）不幸發生大火，包括正殿與北殿九座建築均被燒毀，雖然城址公園現在已全面開放，但旅客在圍欄外近距離看到被燒毀的王宮遺跡，仍然會為一代歷史建築的逝去而感到可惜。而早前在朝日新聞大阪本社，發現到了十三張拍攝於大正至昭和初期(約十九世紀末至二十世紀初)年代的正殿等照片，其中報道披露了大正十年(1921)年的正殿照片(https://asahichinese-f.com/cool_japan/style_culture/13096335)。

首里城在日本武術界是一所重要聖地，它與空手道的關係可以從空手道本身的演變歷史講起。空手道源出自琉球國的傳統武術「手」，以及融合了中國武術的「唐手」。它們可按地區分成「首里手」、「那霸手」、「泊手」三大流派。其中「首里手」，顧名思義就是於首里所傳承。許多歷史留名的空手道大師，包括佐久川寬賀、「本部流」的本部朝基等，就是出生自首里地區。而他們亦著實學習過「首里手」技法，例如本部朝基的其中一位導師，便為「首里手」巨匠松村宗棍。至於松村宗棍的另一位弟子安里安恒，則曾經教導過「松濤館流」的船越義珍。

首里城正殿為中國式建築，以及以紅瓦為其特色。(資料圖片)

首里城位於現時沖繩縣那霸市東北部的首里區，曾為琉球王朝首都，後來歸併日本成為現今沖繩。沖繩在二戰前的照片大多都因戰爭而燒毀，由於在本次發現的照片當中，也有鮮明拍下平民穿梭於城內的身影，據《朝日新聞》查詢專家表示：「拍下了開始融入日常生活的首里城模樣，因此相當珍貴。」

現在隨著歷史照片不斷的出現，一群致力於電腦視覺(CV)、人機互動(HCI)、虛擬實境(VR)及相關課題的研究人員、學生以及工程師，推動首里城3D數位重建。這班義務人員開設網站，將利用公眾上傳的的照片及影片重建3D模型，並藉此分享大家對首里城的回憶。(https://www.our-shurijo.org/zh-TW/#what)

全球一群義務人員，正在網上向公眾蒐集照片及影片，重建3D模型。(網頁截圖)

而由於日本沖繩縣警方對去年這場大火的調查工作結束，管理該城的一般財團法人「沖繩美麗島財團」等於今日披露了火災後的照片(https://www.tokyo-np.co.jp/article/national/list/202002/CK2020020402000266.html)，其中包括或為起火點的正殿周邊。沖繩縣政府亦將擴大公眾可進入的範圍，推動「公開重建」。