【武漢肺炎】氣功健體乃錦上添花　戴口罩勤洗手少外出仍是王道

最近肺炎肆虐，坊間出現了很多真假難辨的保健產品，聲稱可以有效防疫。而「國家體育總局健身氣功管理中心」，日前就推出了一套「健身氣功養肺方」，希望能夠幫助大眾防控疫情。 究竟這類型的氣功運動是否有效？我們又該怎樣理解「養生健體」與「防疫」之間的關係？

合各種氣功於一身

按「中國健身氣功協會」的網站介紹，這套健身氣功養肺方「是以中醫理論為指導，以呼吸系統疾病特徵為干預」，結合了六字訣、五禽戲、八段錦、易筋經等功法中，「具有調理肺臟和呼吸作用的動作進行科學組合」。具體言之，即是六字訣的「呼字訣」、「呬字訣」，八段錦的「兩手托天理三焦」、「左右開弓似射鵰」，五禽戲的「鳥戲」以及易筋經的「橫擔降魔杵」。

動作雖有起勢和收勢，但本質上並非連貫，習者可以按個人喜好，挑選合適的功法進行練習：

+ 4 + 3 + 2

這些健體氣功，本身就在中國民間流傳了過百年，近年亦得到了不少科學認證。而且它們動作簡單，所佔的空間也小。在不宜外出走動的情況下，尤其適合年長者於家中自行練習。就這幾點來說，此類型的健身氣功確實非常有用，值得向市民大眾推廣。

然而，它們是否具備「防疫」功能，則是另一個值得商榷的問題。這點亦是本文的主旨。

「有用」並非等於「防疫」

援引「中國健身氣功協會」的說法，這套「健身氣功養肺方」的主要功能，是「增強患者的肺功能、運動能力和生活質量，紓緩心情焦慮和抑郁狀態」。雖然其中用上了「患者」的字眼，但所有這些功效其實都與防疫並無直接關係。即便沒有疫情，但凡是想過上健康生活，就自然會有這些面向的需求。

換句話說，氣功運動之所以有用，是因為它能夠「健體」。無論何時何地，適當地做總會有益。事實上，游泳、跑步、踢足球，都可以達到相同效果。因為它們與氣功的本質都是「運動」，肯定都能夠有益身心。如果有人聲稱，氣功比其他類型的運動更加優秀，甚至可以防禦或治療「疫病/武漢肺炎」本身，那實在無異於自欺欺人。這種態度對武術的範疇來講，亦同樣如是。

那麼甚麼才是真正的「防疫」措施？很簡單，就是勤洗手、戴口罩、避免人潮等任何合資格中西醫都會教授的方法。所謂「防疫」，就是要減少病毒的傳播機率，而這些措施雖然不能像運動般改善生理機制，卻可以有效阻截病毒的傳播，乃真正針對疫情本身的手段。只要再輔以適量的運動並保持環境清潔，其實就已經足夠。

戴口罩勤洗手，這些簡單的防疫措施永遠都最有效。（香港01 曾梓洋攝）

結語

本文並非否定氣功或者「健身氣功養肺方」的價值，正如文中再三強調，既然氣功同屬運動項目，而運動又確實能夠健體、增強免疫力，那氣功自然有它的實際作用。而在疫症蔓延的情況下，它確實比起其他類型的運動，有其獨到之處。例如簡單易學、不會容易受傷，並且無須外出，尤其適合年長者（當然如果是行動不便人士，還是要請教專業人士再作研究）。

然而，所有這些好處，都無須要用「防疫」來包裝，兩者實在沒有任何直接關係。如果有人以防疫的名義來斂財，或者開班收費，那最好都是小心處理。

要知道，氣功的最大優點，就是它便於普及、適合居家練習。勉強將之神秘化，聚眾傳播病毒，只會失去意義。

希望大家都能保持身心健康，捱過這場抗疫之戰！