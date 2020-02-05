【Coreeda】 澳洲傳統土著武術　傳說來自袋鼠的摔跤比賽

Coreeda 是澳洲傳統土著武術。澳洲的歷史可以追溯到遠古時代，甚至被認為是地球上最古老的生活文化。就像其歌舞藝術一般，武術亦是該大陸的民俗文化，記載著他們的故事。 Coreeda正正便是澳洲的傳統武術，它結合了原住民舞蹈和獨特的摔跤技利。和其他傳統武術一樣，Coreeda的訓練亦包括武器，極具民族色彩。

書籍《夢境》(Dreaming, 1956, W.E.H Stanner) 包含了關於Coreeda 起源的傳說。Coreeda 起源於Ngiyampaa (位於現時新南威爾斯州西邊)，一條叫Beerun的蜥蜴人，被一條巨大的蛇指導，要他觀看紅袋鼠的動作，使他得以學習如何不用武器戰鬥。然後，他將這些戰鬥技巧轉移到了他的氏族，並開始了摔跤比賽的傳統，將其作為維護部落之間和平的重要儀式。

結果，Ngiyampaa人民生活在和平與繁榮中。根據新南威爾士州西部的岩石藝術遺跡，估計第一屆Coreeda比賽發生在10,000年前，使Coreeda成為歷史最悠久的民間摔跤之一。摔跤除了可以作體能訓練和節日表演，亦可以用以平息部落之間的紛爭。

團隊摔跤比賽

按澳州傳統運動的介紹網站指出，Coreeda 作為體育項目，分成了兩個同等重要的元素：Coreeda 舞蹈和Coreeda 搏擊。舞蹈元素主要基於傳統袋鼠舞步，是一種熱身運動，同時讓參加者可以展示力量，速度和敏捷度。舞蹈部份三個段落，每段落1分鐘，參加者的手和腳可以接觸地面，但必須在直徑4.5 m的黃色圓圈範圍內。

第一段落持續到一名選手跌倒、越過圓圈或停止連續動作為止。第二段落允許參加者互相接觸或輕微打擊，並保持連續的運動（類似於巴西的巴西戰舞/卡波耶拉）。第三段落與相撲比賽相似，參加者嘗試將對方推開圓圈，或使對手除卻手腳以外的身體部位接觸地面。舞蹈對於參加者在摔跤比賽中所處的位置很重要。

圖片擷取自YouTube

Coreeda 搏擊分為四個回合，每回合最多持續兩分鐘。舞蹈部份的獲勝者可以選擇開始的位置：作為防守者身在圈子內，或是作為進攻者在圈子外。攻擊者的目標是試圖在二十秒的時限內將對手趕出圈子、或摔低對手。當然，防守者的目標就是使進攻者在圈子中停留超過20秒。參加者在每個回合完結後交換位置。

每回合都有分數，最後比賽會總結積分以分勝負。Coreeda與其他大多數摔跤比賽不同的是，它是一項團隊運動。團隊由代表每個體重的六名選手組成：60公斤、70公斤、80公斤、90公斤、100公斤及無限制級（有點像現時的Quintet比賽）。這些隊伍分為兩組，分別用黑色和紅色標記，分別代表著原住民旗幟的顏色。

資料來源

Traditional Sports