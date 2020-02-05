【武漢肺炎】練喻軒、一龍怒轟商人發國難財

自新型冠狀病毒肺炎疫情爆發以來，鄒市明夫婦、徐燦等中國博擊運動員都先後投入捐助支援疫情。中國拳擊搏擊運動員練喻軒，雖然身在紐約，但自疫情爆發以來一直關注事件，先後自費從日本、紐約、曼谷等地為武漢等一些地區捐贈兩批口罩，前後四次捐獻，並甚為低調。但據內地媒體報道，近日他在社交媒體怒轟，有奸商借他的捐獻「發國難財」。

內地博擊運動員練喻軒，現在轉戰職業拳擊界。(百度) 香港的朋友對練喻軒可能不太認識，練喻軒(1989- )是搏擊、跆拳道運動員、動作演員，曾多次獲得搏擊比賽獎項，2005年北京軍區跆拳道專業隊退役。退役後除了參與演藝演出外，還轉戰泰拳及拳擊比賽，現在為WBC拳擊冠軍。在剛剛的2月1日，練喻軒獲WBC世界拳擊理事會頒贈定制特殊禮品，為中國運動員第一次獲此殊榮。而他近年較為人所熟悉的，是上年他向台灣網紅「館長」陳之和嗆聲約戰，在網上隔空罵戰。

奸商抬價賣防護用品

據內地武術評論人「龍哥是我偶像」報道，可能認為練喻軒是拳擊冠軍，會很有錢，所以在2月3日練喻軒在他的個人社交媒體，怒轟有發國難財商人打算以高價賣他防護用品。他在社交媒體寫道：

「第四次捐獻，我個人能力有限，做得到的會盡力，也不會去求別人，願意一起捐助的也不在多少，大家盡心就好。再次感謝一起捐助的朋友們，對於那些發國難財的我希望你們明白一點，如果前線的醫護人員和安全人員失守了，大家都得玩完！有命賺你有命花嗎？」

練喻軒在社交媒體披露有奸商發國難財，並給予抨擊。(引自內地媒體評論人「龍哥是我偶像」)

其實在內地運動界也有很多人就疫情發表呼籲，例如武僧一龍曾發文建議大家不要隨意丟棄口罩，而以開水燙一下再扔，或定點焚燒，而他也在社交媒體發言，對利用時機發國難財的商人予以嚴厲評擊，他怒轟這些商人「不顧安危、發國難財......支持嚴懲不貸。」

新聞來源：拳擊時空、龍哥是我偶像

一龍早前已呼籲民眾不要亂扔口罩。(騰訊網)