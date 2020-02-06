【風雲群英會】Kirk Douglas離世　演活經典角鬥士Spartacus

美國著名演員Kirk Douglas於美國時間2月5日離逝（1916-1920），享年103歲，這位活躍於荷里活半個世紀的天皇巨星，經典作品無數，1996年獲奧斯卡終身成就獎。而 Douglas最為香港人所熟悉的是於1960年放映的《風雲群英會》（Spartacus）。當中Douglas飾演歷史上著名的色雷斯角鬥士Spartacus，被視為影壇經典。羅馬時代的角鬥士，雖然身份屬奴隸，但卻是一流戰士，這次從這套經典電影作品，為大家介紹角鬥士和他們的角鬥比賽。

Kirk Douglas主演的《風雲群英會》。(網上圖片) 《風雲群英會》（英語：Spartacus，台譯《萬夫莫敵》）是一套1960年於美國放映的傳記片電影，Stanley Kubrick執導，Kirk Douglas監製和主演。電影以Spartacus的故事為藍本，Kirk Douglas在片中飾演一名不堪被欺壓虐待的奴隸，勇敢站出來率領其他奴隸反抗羅馬帝國。作為當年大製作，劇組專誠向意大利博物館借出5000套軍服和7噸鎧甲，187名特技人員都接受了角斗培訓，據說有10500人參與了本片拍攝。(1)該片獲得奧斯卡四個獎項、金球獎最佳戲劇類影片，2008年美國電影學會AFI百年各類型電影十大佳片：史詩類第5位。

羅馬史最大規模角鬥士叛亂

Spartacus（希臘語：約前120－前71）為色雷斯人(位於今巴爾幹半島北部)，據載他曾服役於羅馬軍隊，後來因逃兵罪淪為奴隸，亦有說他為羅馬軍所抓獲而淪為俘虜，但因饒勇善戰，獲派Capua巴蒂塔斯家族的角鬥士訓練場，接受訓練成為角鬥士。公元前73年，Spartacus和一群角鬥士密謀出逃，他與高盧人Crixus、Gannicus、Castus一起領導了反抗羅馬共和國統治的斯巴達克斯起義(The War of Spartacus/又名 Third Servile War)，這場起義間接讓羅馬帝國開始立法改善奴隸生活及權利。而有關斯Spartacus的文獻，除了與此次戰爭相關的之外鮮有人提及。

有關斯巴達克斯起義的圖畫。(維基百科) 角鬥士（Gladiator/拉丁語：gladiatōrēs），指的是古羅馬競技場上的鬥士，名稱來源自於古羅馬軍團慣用的劍，是古羅馬一種身份特殊奴隸，通常都是戰俘或其他犯了過錯的奴隸，地位低微，但有說羅馬一些有身份的貴族，有時會落場參與角鬥士比鬥。他們的職責是在競技場上扮演角色，互相殊死搏鬥，為人們提供野蠻的娛樂。由於訓練一個角鬥士所費不菲，可說是屬專業人員，雖然身份低微，但又是娛樂大眾的明星，出名的角鬥士是路人皆知，人氣極高。根據現有記錄，角鬥場的比賽，觀眾和主辦組織可以決定每個角鬥士的生死，但由於角鬥士是專業人士，主人大多不捨得他們白白犧牲，大多能夠存活。而且如果角鬥士間打了一場精彩的對決，獲得觀眾肯定，更會要求讓他能活着離開角鬥場。

角鬥士戰鬥講規矩

一般來說，每場角鬥一般分為三個評估階段 。 第一階段是 「初步接觸」，兩名角鬥士必須靈活地移動雙腳前進、充分揮動武器完成攻擊；第二階段則從其中一名角鬥士受傷或者處於下風時開始 , 這時主要看角鬥士如何後退，拉開自己與對手之間的距離。到了第三階段，角鬥士會扔開自己手上的盾，開始進行徒手搏鬥。這些動作可以概括出角鬥的目的並不是殺死對手，反而如古羅馬詩人所說的，是為了不流血地勝出，在三個階段都表現突出的角鬥士就會被選為優勝者。古羅馬角鬥士在角鬥場上其實很有規矩， 這些古代角鬥士們必須遵守一整套嚴格的角鬥比賽規則 ，而不是野蠻暴力或不擇手段地要將對手置於死地，現在考古發現的角鬥士遺骸，大多只有較細的傷口，腦後傷十分少見，絕大多數傷口都表現出非常好的癒合跡象，看來只要能夠離開角鬥場，便可獲很好的治療。

《風雲群英會》為1960年的大製作，有關角鬥士的電影當然不乏打鬥場面。(電影截圖)

而角鬥士大多會扮演羅馬帝國曾遇過的敵人或一些虛擬角色，按角色配搭出不同的戰術和裝備搭配，例如追擊角鬥士（Secutor）會使用類似高盧士兵的重裝甲，配以短劍、匕首等，而網鬥士（Retiarius）所扮演的虛擬角色，則會以三叉戟和漁網作為武器。他們當中一些兵器戰術，據說有可能影響到中世紀歐洲武士戰術。

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由於角鬥士在歷史上充滿魅力和藝術創作空間，後來更成為不少影視創作題材。著名的除了《風雲群英會》外，還有《帝國驕雄》和《龐貝》等，都是當中有關角鬥士，而較為出色的作品。

(1)《萬夫莫敵》Spartacus