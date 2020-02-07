【名家】足利義輝：劍術造詣最高將軍　遭質疑過度吹捧

今年NHK播映的大河劇《麒麟到來》，以戰國名將明智光秀為主角，光秀一生周旋於不同大名之間，尤其糾纏於皇室、幕府將軍和織田信長的關係。今次這套大河劇，坊間說已釋出照片的配角造型比主角還要酷，而當中有第十三代室町幕府將軍足利義輝，相信不久這個角色便會在劇中出現。這次也為大家介紹這為集浪漫和悲情的歷史人物，有劍豪之稱的足利義輝。

2020年的《麒麟到來》，足利義輝的造型照。(NHK) 足利義輝（1536－1565），日本室町幕府的第十三代征夷大將軍。原名足利義藤，別稱強情公方。義輝父親是第十二代將軍足利義晴、親胞弟則是第十五代將軍足利義昭。十六世紀初日本戰國時代，群雄割據，室町幕府威信蕩然無存，幕府又與其管領細川氏不和，遭到下屬反叛而不斷發生軍事衝突。足利義輝便是在1546年於戰亂逃亡期間，以11歲之齡繼任第十三代將軍。

振興幕府壯志未酬

經過一輪戰亂後，義輝最後雖然能返回京都，但他這個將軍卻有名無實，先後只是臣下三好長慶和三好臣下松永久秀傀儡，一生傾軋於下屬叛亂和威脅中。為了恢復將軍權威，義輝曾盡力打好和各大名關係，調停大名間衝突，一度重振幕府聲望。但是所謂「禍兮福之所倚，福兮禍之所伏」，義輝日漸取得成績，開始恢復權力之際，卻惹來了將其視為傀儡的三好一族和松永久秀注意。1565年，松永久秀和三好三人眾以及主君三好義繼，奉足利義榮為主叛亂，襲擊了足利義輝所居住的二條御所。義輝奮勇抵抗，寡不敵眾，據說最後叛軍將城內的紙門與紙窗等拆下來作盾牌，將義輝壓倒並殺死，享年30歲。

雖然義輝重振幕府壯志未酬，功敗垂成，但他悲壯一生卻深為後人和史家所同情。然而相對於義輝顛沛流離生活和窘迫境遇，他的武藝卻為人津津樂道。義輝多年來深研劍術，其劍藝在當世已獲時人肯定，因而也有「悲情的劍豪將軍」之譽。

足利義輝畫像。(維基百科) 足利義輝在早年曾接受上泉信綱、塚原卜傳的指導，是日本歷史上武術最為精湛的幕府將軍。 塚原卜傳曾傳授給義輝「一之太刀」的奧義，而這些卜傳沒有傳授給北畠具教、細川藤孝等徒弟，足見卜傳對義輝武功的認可。 根據當時葡萄牙耶穌會教士Luis Frois(1532-1597)所寫《日本史》記載，義輝先把平日珍藏名刀取出，全部插在榻榻米上；然後親自舉刀砍殺攻入的敵兵，當手中刀刃因過度劈擊而捲起或變鈍，便拋掉手上的刀換另一把應戰。直至最後寡不敵眾，留下辭世和歌，自殺身亡(亦有說被殺)。

收藏多把日本名刀

足利義輝有「劍豪將軍」之稱，被稱為劍聖，甚至有說他是戰國頭幾名劍豪之一，有人質疑這是受到誇大和近代影視文化將其浪漫化所影響。現存可靠史料只可以肯定足利義輝曾跟上泉信綱、塚原卜傳學習劍術，而他在面對三好一族和松永久秀的攻打時，亦與臣下一同奮勇抗敵，最後全部戰死。但有關義輝精於武藝或勇武的記載，最先只見於上述耶穌會傳教士Luis Frois的記載，或由其為史源的後人記錄。所以有人指出，義輝與「劍豪將軍」這身份根本沒有關係。但因為這個歷史人物的背景、有學武背景和戰死關係，所以廣為後人加以創作，而披上了浪漫或悲情外衣。

足利義輝亦常見於電玩和影視作品，圖為電玩《戰國Basara 4》中足利義輝。(網上圖片) 另外，足利義輝一生亦與多把日本名刀牽上關係，當中「天下五劍」更為人所樂道。義輝好劍術，亦愛刀，收藏了不少名刀，有傳「天下五劍」也與他有關或他曾經擁有。「天下五劍」為室町時代以來民間約定俗成五把名劍，分別為三日月宗近、童子切、大典太光世、數珠丸恆次和鬼丸國綱。例如有說足利義輝便是手持足利家家傳的三日月宗近戰死，而此刀後來成為三好政康戰利品。另外有一把名刀「大波若長光」，亦為義輝所珍藏，後來輾轉流傳至德川幕府所擁有。不過，以上這些名刀是否真的為義輝所擁有，是有人質疑，例如有論者指在義輝戰死時，三日月宗近應該已不在幕府將軍身邊。 總之，這位壯志未酬，一生矢志振興室町幕府的將軍，其悲情故事和劍術家的背景，讓後人為他添上一份浪漫而惋惜的歷史記憶。但能死於劍下，以劍士身份來說也是死得其所，夫復可恨！

2020年大河劇《麒麟到來》，將會有足利義輝的角色出場。