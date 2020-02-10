【武漢肺炎】抽水李文亮事件　惹徐曉冬再戰雷公熱議

內地武術界話題人物太極雷雷又有出位言論，這次還惹來他的「宿敵」徐曉冬怒轟抨擊。香港讀者對太極雷雷未必太認識，但若果提到兩年前徐曉冬打假運動的代表一戰，用11秒擊倒一名光頭的太極師傅，大家認該有印象，太極雷雷便是他了。是緣雷雷這位經常語出驚人的人物又講出一些不同於主流的言論，評論疫情「吹哨人」李文亮，因而又引起話題。

太極雷雷為網民別稱，本名魏雷，又有「雷公」稱號，生於北京，七歲習武，師從楊氏太極第四代傳人，為「雷公太極」創始人。雷雷因為經常在網絡發表不同於主流言論，被網民揶揄他顛倒黑白，說非為是刷存在感；但亦有支持者讚賞他敢言，不從俗流，尊稱為「雷雷大師」。而由於雷雷的出位行徑，又曾在央視表現太極神功，兩年前惹來MMA教練徐曉冬向他挑戰，後來雷雷11秒給徐曉冬擊倒，賽後雷雷回應戰敗，指被鞋絆倒，還說若用內力對方會無命！而二人約戰，給中國武術協會出聲明批評有違武德，而雷雷和徐曉冬亦因此被視為「宿敵」，輿論希望雙方再有第二戰。

2017年，徐曉冬約戰雷公，雷公11秒即遭KO。(資料圖片)

然而久蟄不再談雷雷的徐曉冬，最近卻因對方對抗疫人員的評論而再度開腔。2月7日，新冠狀病毒疫情「吹哨人」因感染病毒病逝，舉國哀悼，網上不斷出現悼念訊息。雷雷在翌日分享一篇《李醫生的一次對話，他也有內心的怕》這篇文章時，評說：

「就是一個普通人。網絡寫手卻無孔不入地製造英雄。模仿戊戌六君子出來造謠八君子居然互不相識。」

在舉國上下都在為李醫生的離世哀悼，肯定他在疫症爆發前爆料的吹哨行為時，雷雷再一次說出與主流多數人不同的觀點，又一度讓自己成為熱搜人物。

雷公太極的魏雷，在李文亮死後，發帖質疑網絡美化吹捧。(微博截圖)

這番言論終於惹來死敵徐曉冬回應。徐曉冬於微博怒轟：

「北京人的恥辱，居然這樣形容剛剛離世的醫務人員，雷雷，我告訴你，如果沒有法律的約束，我會第一個沖到你的面前，恨不得撅斷你所有的關節，然後從你身體下後部位插入一根管子再從口裡出來，之後風乾、曬乾，把你做成標本。放在玻璃窗裡展出，讓你遺臭萬年，太極雷雷你給我等著，這一天快到了。」

徐曉冬認為雷公對李文亮言詞不敬，回應惹火，網民鼓勵二人再戰。(微博截圖)

過往徐曉冬雖然都講話直接，但甚少用這些比較惱火的用詞，可見徐曉冬對雷雷看低李文亮的言論感到火氣。而拳迷亦有不少大力支持徐曉冬，更視這網上罵戰為契機，紛紛表示希望二人再來第二戰，讓這兩位宿敵可以再在擂台較量，一決恩怨。