【動漫】民明書房　動漫界中的最強虛構出版社

《魁！！男塾》是日本著名的校園熱血格鬥漫畫，當中除了熱血的戰鬥場面外，最為讀者看得津津有味的就是當中對武術招式的詳細解說。每次有角色使出各式各樣的絕技時，作者往往都會引經據典，引用《民明書房》出版社旗下的各本書籍去解釋招式的背景。然而，《民明書房》其實是作者亂說一通，虛構出來......

《魁！！男塾》是日本漫畫家宮下亞喜羅所畫的漫畫作品，在1985年到1991年間於日本漫畫雜誌《Weekly Jump》上連載，單行本共34卷。《魁！！男塾》漫畫的累計發行量超過2600萬本，更有電視動畫、電子遊戲、真人版電影等，再加上其他的相關續作，《魁！！男塾》的受歡迎程度可以說是歷久不衰。

大概是受到《北斗之拳》，宮下亞喜羅在《魁！！男塾》開始也用上相似的畫風。圖片來源﹕https://amzn.to/2HbGRr2

《魁！！男塾》的故事圍繞一所完全與世代脫節，名為「男塾」的斯巴達式教育學校，講述當中學生們的「生活」。故事開始時基本上是超乎常理地惡搞，然後很快就變成熱血的少年格鬥漫畫。但對比起同期格鬥漫畫的超級絕招風格，作者宮下亞喜羅就選擇了以引經據典的方式，為招式帶來富歷史背景科學化的講解。

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惡搞文化的先軀

在《魁！！男塾》中，每次當角色使出絕技或是講述一些歷史往事時，作者往往都會引引用《民明書房》出版社旗下的各本書籍去講解當中的典故。因為內容寫得煞有介事，加上《魁！！男塾》連載於80、90年代期間，在資訊科技未發達的情況下，有很多讀者都把漫畫中所說的典故當真﹐甚至打電話去JUMP查詢如何能購買到《民明書房》的書籍。

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用現時的詞彙去形容《民明書房》內容的話，基本就是「惡搞」。當中所說的武功、修行法、醫學、歷史軼事的典故基本上最多可能只有一成是真實資料。

《民明書房》出版的書籍包括﹕出版的書籍包括﹕《戰國武將考察》、《中國日本武術交流秘史》、《中國武術大覽》、《日本風俗奇譚》、《世界氣象大鑑》、《中國拳法修行大鑑》、《氣的科學》、《暗殺秘話》、《中國古代吃驚醫學大鑑》、《世界的怪鳥・奇鳥》等等。有些基本上看到名字就已經會讓人笑出來。

值得一提的是，《民明書房》的影響力甚至令到台灣的三立新聞在2011年錯誤引用了註明了是來自《民明書房刊－古辭大百科》的解釋，成為一時熱話。

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《民明書房》的解說其實很認真

《民明書房》會像百科全書那樣，列出招式或習俗的名稱，然後解說起源並說明該招式在歷史中的重要性，以及流傳至現世的變化和影響。最後還會引用書目及出版社名。當年PS2的【魁!!男塾】遊戲中就有一個頗為完整的《民明書房解說集》

而除了《民明書房》外，《魁！！男塾》系列還會引用其他的虛構出版社如《太公望書林》、《榮學館》和《曙蓬萊新聞社》等，而當中的內容當然也是同樣亂說一通。

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真人電影版

《魁！！男塾》除了1988的動畫版外，在2007年更大膽地拍攝成真人電影版。

1998年動畫版主題曲：

而在《魁！！男塾》漫畫完結後，宮下亞喜羅定期也會繼續畫一些與「男塾」相關的漫畫連載，如《曉！！男塾》、《極！！男塾》、《真！！男塾》、《天下無雙 江田島平八傳》等，讓「男塾之魂」歷久不衰。