【BJJ】背負投、雙手刈、十字固　萌爆小妹三招「降服」對手

最近網上熱傳外國一位萌爆小妹妹(估計大約三四歲左右)，穿上粉紅柔術道袍，與成年對手練習柔術，雖然動作不太標準，但還是有板有眼，最重要是一臉認真的做動作，而對手又很配合。(短片請看下文)

短片中，小妹妹先是練習防禦對手攻擊，然後施以「背負投」，不過因為兩人的身形太過懸殊，小妹妹的背部入身位遠遠不夠，但對手不忘配合，坐底重心把手定定的伸出讓她投摔，接著妹妹一臉認真擺好備戰架勢待再戰。然後進入地面戰，妹妹先使出「雙手刈」，雖然看到是對手主動向後仰，但妹妹亦認真讓自己重心向前，接著施展降伏技壓著對手(但明顯體重不夠....)，慢慢的擺好身位，來一個十字固(Armbar Lock)，對手不忘配合Tap兩下：「好痛呀！放過我啦！(設計對白)」

【點擊圖片每個動作拆解解說】

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【武備志】之前也分析過部份技術，有興趣的朋友可以參看這兒：

柔道技術：背負投的種類及變化

十字固的機制與教學

兒童體適能導師兼搏擊教練湯善兒表示，幼兒學習巴西柔術，可以訓練他們肢體協調、平衡能力、敏捷度，例如當他們在Top Mount位置，下方的對手定必想辦法擺脫在上者，當面對對手掙扎，幼兒要學會平衡，控制好自己的重心。而例如片段中小女孩，雖然要拍檔給予援助，但如果要做到「背負投」，將對方摔倒，先學會協調好肢體，跪下以穩固重心，再做出投擲動作。

基本上，三至四歲幼兒階段，身體大肌肉仍在發展中，平衡力及協調力仍未成熟，因此主要學習基本動作為主，動作不宜過於複雜。學習之初，先反覆練習不同的技巧，控制好身體，辨別好方向感及做好重心控制及重心轉移。

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