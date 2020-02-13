【MMA】「人造人18號」平田樹TKO 對手　職業比賽六連勝

日本女拳手平田樹，在上星期ONE FC的比賽中擊敗了在自紐西蘭的Nyrene Crowley。但能成為話題，除了是因為她的比賽，更是她外型很像龍珠中的人造人18號。

平田樹在上海和東京的ONE中連續兩場比賽中均獲勝，上星期是她的第六場比賽。結果她在第三回合中TKO了對手，戰績升至6勝0敗。

儘管賽前減重遇到了麻煩，但比賽中看到她還是十分輕鬆，例如在第二回合完結後更向著鏡頭扮鬼臉：

比賽中使用的掃腰亦十分漂亮：

有日本格鬥新聞網說她「雖然比賽的風格不同，但平田的吸引力來自對比賽的慾望和顯得樂在其中，讓人想起在MMA剛出道時的山本『KID』徳郁。」

賽後勝利的舞步也很有「台型」(但最後被教練團叫住，可能是因為要落台了)：

賽後接受採訪時她感謝了對手降低了一個量級跟她比賽 (原先跟平田樹比賽的選手因傷退賽，Nyrene Crowley 為臨時上陣的對手)，也表示不怕挑戰。

人造人18號

而會叫她人造人18號，是因為在社交媒體中說自己常常被指她很像龍珠中的人造人18號「拉姿麗」，結果在賽前的一次訪問中，穿了跟她差不多的衣服，結果就被拳迷直接指「已經是Cosplay了」，甚至有網上畫家把她的照片變成了漫畫封面：