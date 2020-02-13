【UFC】Tony Ferguson︰變幻莫測聞名　輕量級最多連勝記錄的男人

「小鷹」Khabib Nurmagomedov 擊敗Rafael dos Anjos、Michael Johnson、Edson Barboza、Al laquinta、Dustin Poirier 等一眾Lightweight 強手，亦在UFC 229 清脆降服招風喚雨的Conor McGregor後，他幾乎已經制霸量級。

說是「幾乎」，因為在Khabib 面前還有一位頂級拳手尚未克服。那就是UFC Lightweight史上連勝次數最多的記錄保持者——Tony Ferguson。

且讓小編介紹一下這位「能打能舞」的UFC頂級拳手。

▍個人成長故事

+ 5 + 4 + 3

Tony Ferguson 擁有墨西哥血統，在1984年2月12日於加州奧克斯納德出生。Ferguson 這姓氏來自於他的蘇格蘭裔美國繼父。中學時期他是一名美式足球、籃球、摔跤運動員，在不同比賽都有不俗的成績。及至大學時期，Tony 專注摔跤項目，並嬴得2006年美國大學摔跤協會全國摔跤165磅冠軍。大學畢業後，他才機緣巧合下接觸到綜合格鬥，繼而在24歲那年展開了他的職業拳手生涯。



2010年，Tony 以10勝2負及Pure Combat 冠軍的戰績加入了UFC 的真人格鬥節目《The Ultimate Fighter》，成為第十三季Team Lesnar 的隊員。在連績KO擊敗三名對手後，Tony 晉身TUF 13決賽，與Ramsey Nijem 爭奪TUF 冠軍頭銜。結果Tony 以首回合擊倒對手取勝，不單贏得「最佳擊倒」獎金，更獲得加盟UFC的合約，正式踏上世界頂級MMA舞台。

Tony 在UFC 至今一共打了15場比賽，除了在早期以判定輸給過Michael Johnson 一次外，其餘比賽都是戰無不勝，當中6次降服對手、4次擊倒對手、9次獲得賽後獎金。他更創下Lightweight史上連勝次數最多的記錄︰連續12場不敗。



與Tony 交手過的好手包括有︰前Strike 冠軍Josh Thomson、巴西「腿王」Edson Barboza、前冠軍Rafael dos Anjos、前冠軍Anthony Pettis、牛仔Donald Cerrone等等，但都一一敗在他手上。網民更整理出跟Tony 比賽後的拳手「慘況」，其賽況之激烈程度可見一斑。

另外值得一提的是，Ferguson曾經在2017年的UFC 216中贏得了UFC臨時輕量級冠軍，但之後因爲未能在UFC 223中出戰而被UFC所褫奪，而他也一直說著自己依然是冠軍。

▍極具創意、節奏多變的搏擊風格

在搏擊運動中的「猜不透」，例如奇怪的組合技、新穎的逃脫、不為人知的突破防守方式，都需要創意。這種創意究竟是事前預備，還是臨場發揮，我們難以得知，但肯定都能殺對手一個措手不及。

Tony Ferguson能有現在的成績，很大程度跟他的創意有關。這次短短列出他的一些「非典型」技術的例子，而且原來他的練習都是很奇怪。



在對上牛仔及Dos Anjos時，突進刺拳或後手直拳後，下潛避拳接以後旋肘擊。在對上Barboza時，Tony 以刺拳開路，再 level change 讓 Barboza 以為是摔技而雙手下調，再繼續出拳攻擊。又如對上Pettis 那場，在被對方迫退倒地時，Tony 與別不同地選擇以翻滾拉開距離。

沒錯，每當觀看Tony Ferguson 比賽都好像在看一場表演，而這場表演的內容卻往往出人意表，就像在看即興演出一樣。有時看他在比賽中翻滾躍動，真感覺像是跳舞一樣。面對這樣不按常理出牌的拳手，實在很難把握機會進攻，因為你永遠不知道對方下一刻會使出甚麼招式。

此外，Tony 還有另一個特質，就是其與眾不同的節奏。

Tony Ferguson是一位勇於攻擊的選手，他並不是那種打Sniper Shot 的拳手，他以密雜的出拳令對方接應不下。這種打法好的地方就是很容易會打亂對方的節奏，但同時自己被打中的機會也會變多。

而在打出拳時，他的節奏又跟其他人不太一樣。例如Bleacher Report的Patrick Wyman就認為他：

雖然很難去說清楚，但那個奇特的節奏是 Ferguson最強的地方。他混合了速度、位置，及在組合拳中一些突然的停頓，令人難以預測他的下一個攻擊在哪兒來和什麼時候來。他那瘋狂的攻擊選擇、拳腳肘膝的組合，在比賽中難以預測卻展露無遺。 Patrick Wyman

另外，可能是受10th Planet Jiu Jitsu訓練環境影響，Tony Ferguson會很大膽的去試一些少用的防摔，如前滾、Omoplata sweep等等。



在比賽場外，看著Tony 的練習片段也是相當有趣的事。別人拿來按摩的按摩槍，他會拿來撃打硬化自己的骨頭。他會用「木人樁」練習，亦會站在瑜珈球上揮動鐵錘。而更加常見的是，他以充滿律動的節奏，把翻滾舞動的動作加在格鬥練習當中。在UFC 229的公開練習中，他更一展身手，中途大跳Breakdances，因此部分拳迷戲稱他為「舞王」。

▍四度錯過 被譽為最有能力挑戰Khabib的男人

雖然Tony Ferguson 可能是Khabib 稱霸量級的最後一個對手，但其實他們並非首次被安排對賽。自2015起安排的四次對賽都以不同理由被取消，UFC輕量級冠軍Khabib Nurmagomedov現在終於有第五次的機會在下年4月迎戰Tony Ferguson。



Khabib和Ferguson最初預定於2015年的TUF 22 Finale中碰頭，但賽前Khabib肋骨受傷被迫退出。之後2016年時兩人再次計劃在UFC on Fox 19中對壘，但今次輪到Ferguson因為肺部問題而要退出比賽。原本以為兩人終於能在2017年3月的UFC 209中碰頭，但又變成因Khabib減重出問題而要緊急住院，讓兩人的賽事在過磅稱重當日被取消。然後兩人在2018年4月的UFC 223再次被安排對賽，但Ferguson卻在比賽周的一次訪問後被電線絆倒並摔傷膝蓋而須退出比賽。

想當年，武備主編曾在UFC 209 前夕為二人對賽，寫了一篇洋洋灑灑、長達八千多字的賽前分析，最後卻竟然打不成比賽，就此浪費了主編嘔心瀝血的文章。至今，仍未有編輯能夠（膽敢）打破它的字數記錄。

▍鐵籠外的精神異常消息

Tony Ferguson 在賽場是一名優秀的拳手，然而在賽場外卻傳出過令人意外的新聞。

Tony 與妻子Cristina Ferguson 育有一子。在2019年3月，Cristina 對Tony 發出了禁制令，指控其非典型行為，例如嚴重的妄想症，數日不入睡，撕毀自己的壁爐，並妄想有人在其進行膝關節重建手術期間將跟踪芯片插入了他的腿中。雖然Cristina 指Tony 並沒有施加任何形式的虐待或暴力，但為了讓Tony 的精神狀態獲得必要治療，所以她提出了限制令。後來，事件發展一個月後，Cristina放棄了限制令，而Tony 亦返回比賽中。

提到拳手的異常精神情況消息，其實連MMA界的傳奇拳手Georges St-Pierre 也曾經傳出過︰曾經有傳聞他當年是由於外星人才宣告引退。詳情可參看︰【趣聞】著名拳手GSP久休復出 當年休息祇因外星人？

