【摔角】黑熊Terrible Ted　曾與The Rock父親拍檔雙打賽

身高7尺，重約600磅的摔角黑熊Terrible Ted絕對是職業摔角中的傳奇。在1950年代到1970年代近二十多年的職業摔角生涯中，牠多次在北美各大的職業摔角組織中出賽。除了擊敗過不少著名的摔角手外，也曾與不少後來成為巨星的職業摔角手合作過，當中包括與The Rock的父親Rocky Johnson拍檔出戰雙打賽。

黑熊Terrible Ted在加拿大於1949年前後出生。牠的牙齒和爪子在出生後就已經被拔出，大大減低了牠的攻擊力。但作為一隻近600磅的黑熊，牠的氣勢可以說是無人能及。Terrible Ted原名Ted the Wrestling Bear，在1950年開始參與職業摔角，並立即成為矚目選手。同為摔角手的Dave McKigney(藝名Gene Dubois)認定了Ted的潛力，於是買下Ted並成為牠的經理人和教練。

經過一段時間的訓練後，Ted開始以Terrible Ted之名與Dave McKigney在不同小鎮的嘉年華和活動中亮相和其他職業摔角手比賽，並經常以優勝者的姿態步出擂台。

Terrible Ted無辜入獄

除了職業摔角賽外，有時候Dave McKigney還會讓觀眾與Terrible Ted進行真正的角力比賽，只要觀眾能夠成功壓制Terrible Ted，就可以獲得$3000美元的獎金。當然，大部份人都沒能夠做到，但當有人能夠成功壓制Ted並在之後嘗試拿取獎金的時候，McKigney就會拒絕兌現諾言，然後逃離小鎮。

因為多次的出爾反爾，McKigney在1970年被入稟法庭，導致Terrible Ted被捕並短暫扣押在縣監獄直到McKigney許諾出庭並以3,000美元的保釋Terrible Ted。

職業摔角傳奇

在Terrible Ted 二十多年的職業摔角生涯中，牠多次在北美各大的職業摔角組織中出賽，包括Maple Leaf Wrestling、Georgia Championship Wrestling、World Wrestling Association、San Francisco Wrestling、Stampede Wrestling甚至 WWWF(即是後來的WWF，現時的WWE)。

The Rock的父親Rocky Johnson曾經和Terrible Ted拍檔出戰雙打賽。圖片來源：https://bit.ly/2SnwYN8

牠贏過多人混戰的Battle Royal賽事，也曾以一敵八而獲得優勝。Terrible Ted曾經與不少後來成為星級選手的職業摔角手合作過，如Pepper Gomez和Rocky Johnson (Dwayne "The Rock" Johnson的父親) 拍檔出戰雙打賽。牠更擊敗過Bobby Heenan(後來入選WWE名人堂)、Superstar Billy Graham (之後的WWWF冠軍)和Jerry Lawler(後來入選WWE名人堂) 等多位橫跨60-90年代的明星摔角手。

Terrible Ted在Stampede Wrestling出賽時亦曾經短暫居住在摔角名宿Stu Hart和後來WWF著名摔角手Bret Hart的家中。

著名摔角手Bret Hart表示他小時候曾經餵Terrible Ted食雪糕。圖片來源：https://bit.ly/3bEvRAa

退役後再次無辜捲入不幸事件

Terrible Ted 1973年加入World Wrestling Association (WWA)，開始在美國及加拿大巡迴演出。之後於1974年在擊敗摔角手Sam Bass後，Terrible Ted正式從職業摔角中退役，並定居在教練Dave McKigney的家中。

可惜好景不常，在1978年7月，因為Dave McKigney飼養的另一隻黑熊Smokey誤殺了McKigney的女友Lynn Orser，導致無辜的Terrible Ted和Smokey一同被人道協會帶走。

人道協會最終並沒有將Terrible Ted和Smokey歸還給McKigney，而Terrible Ted這隻傳奇的摔角黑熊之後音訊全無，並沒有人知道牠最後的命運如何。