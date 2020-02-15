【詠春】麥家熾： 姚才系詠春重用胯打柔勁

詠春拳法流派眾多，當中又以「詠春三雄」阮奇山、姚才和葉問三系較為大眾熟悉。【武備志】曾專訪葉系和阮系傳人，這次我們受訪者麥家熾師傅，曾學習葉問系和姚才系詠春，這次他會與弟子劉家麒，為我們介紹姚系詠春特式和作蛇手示範。 文、攝：賴家俊

麥家熾師傅為我們講解姚才系蛇手打法。 麥家熾自十一歲起學習蔡李佛，十六歲開始師從招允一門學習葉系詠春， 大約八年前有緣認識姚才傳人霍超師傅，獲霍師傅分享指點所學，遂拜入霍師傅門下，現為某武術中心詠春總教練。 學習兩系詠春，麥家熾憶述均有相同經歷，起始之初深感困難沉悶，但領略當中技巧後，卻豁然開朗，倍感樂趣。談及姚系詠春特色，他表示以較多柔勁為主。 「姚系詠春注重用胯，即臀部腰以下部位。發力由腳上胯，再由胯上腰，再經肘推腕。這門詠春其中一個特點是蛇手，模仿蛇由地下上來的形象，施招者要推腕去打，若果手腕不夠鬆，那就算步法多好，沒有以肘推腕，功夫便不成事，所以是手法和步法均十分注重。」

而為了發揮柔勁，因而姚系的蛇手，與其他派系詠春盤手有這個不同。

「我們蛇手以一個枕手和一個頂手，交替旋轉作用。盡量歸肘，再將肘力迫去腕，配合蛇形步法上落。我們把打離橋、短橋叫作「黐橋」，理論上不給對方甩橋。不只是單單以短橋埋身進攻，而是纏著對方，用力以慢進入對方，以慢力讓對方不可以甩我蛇手。」

(麥家熾師傅示範蛇手)

麥家熾弟子劉家麒補充，師祖霍超本來是學太極出身，所以將太極講究鬆胯和沉肩融入詠春當中。

「姚系在搭手時，會攻入中位或合適的身位，才會發勁。我們講究一直纏著對手，不離橋的纏著他，對方一走我亦跟他走，只要有機會一近身便出力，而一旦對方走甩，再黐手好麻煩。」

麥家熾再以「柔剛濟柔、剛柔濟剛」，作進一步解說制敵理論。當遇到雙方均使用柔勁的交手，理論上有一方加上些剛勁可作制衡；倘若大家都用剛強之勁，那能加上一些柔勁的一方有機會制服對方。當然這只是理論層面，但是要掌握這用勁的原理，方能在學習時，以這目標來驗證所學。