【RIZIN 21】日本MMA傳奇中井祐樹率隊　上演五對一柔術表演賽

隨著巴西柔術的急速普及，世界各地漸漸發展出不同形式的柔術競賽。

繼之前介紹過日本MMA傳奇拳手櫻庭和志創辦的5對5無道服寢技團體比賽「Quintet」後，今次輪到日本MMA龍頭 RIZIN FC 有新搞作。



在下星期舉行的「RIZIN 21」中有一場柔術表演賽，但它不是一般的柔術對賽，而是「以一敵五」的隊際賽。2017年IBJJF 世界賽亞軍Roberto Satoshi 將跟日本MMA傳奇中井祐樹率領的五人隊伍對決。

▍「中井隊」成員包括：

中井祐樹，49歲，日本巴西柔術連盟（JBJJF）會長，曾與Rickson Gracie一戰的日本MMA界傳奇人物。當年他為了顧及日本初代MMA發展，並沒有將右眼永久傷殘的傷勢對外公布，不惜隱瞞傷勢長達兩年，成為初代MMA的守護者。

エジソン篭原，亞洲運動柔術連盟（ASJJF）會長。他曾在兩大柔術組織IBJJF 及SJJIF 的世界大賽Master 組別取得優秀成績，亦是亞洲地區柔術發展的一大推手。

重水浩次，左臂患有分娩麻痺的傷殘柔術家。曾在2017，2018年阿布扎比世界殘障柔術大賽奪得冠軍，亦曾在2017年SJJIF 世界殘障柔術大賽Featherweight及無差別量級取勝。現時以成為跆拳道殘奧代表為目標。



品川祐除了是喜劇演員外，還曾參加比賽。（網絡圖片）

品川祐，以品川庄司之名活躍的喜劇演員。除了喜劇以外，他在電影和小說方面都展示出多才多藝的才能，並且以熱愛柔術而聞名。他曾接受過Satoshi 和Marcos Souza的柔術指導，並與Marcos 進行過柔術示範比賽。 2018年6月，他以BONSAI表參道成員的身份參加了東日本柔術錦標賽。

木村由菜，中學女子柔術家。Rickson Gracie盃柔術錦標賽優勝者，並在2019年4月的阿布扎比世界柔術大賽兒童組取得優勝。

▍比賽規則

比賽規則十分簡單，由「中井隊」五名成員輪流向Roberto Satoshi 挑戰，如果Roberto 在十分鐘內成功「一本」五人，即為獲勝。相反，假如「中井隊」成員能夠從Roberto 身上取得「一本」，則可以出場休息準備，換下一位選手再戰。若比賽時間終了，「中井隊」仍有人存活，便算Roberto 落敗。



其實以Roberto Satoshi 的實力而言，正常要擊敗「中井隊」成員絕非甚麼難事，問題在於隊長中井祐樹能夠堅持多久。但「中井隊」如何能夠一邊拖時間，一邊避免被裁判警告「消極」落敗。

不知道大家認為這樣的賽事能否有助推廣巴西柔術發展呢？

