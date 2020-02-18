【泰拳】拳證飛身護暈倒拳手　Muay Hardcore露指拳套更易打肘　

泰拳KO大家可能較常見，但正在倒下的選手被拳證飛身所救，就不是常常看到了。

這場比賽發生在2月15號的Muay Hardcore，由來自柬埔寨的So Sovarathana 對上泰國的 Neymar Paeminburee。 在第二回合，So Sovarathana的前頂肘(Sok Poong - Thrusting elbow )先擊中Neymar，以致Neymar恍神；So Sovarathana 再以鈄肘擊(Sok Dtee - Diagonal elbow) 追擊，即時擊暈了Neymar。

眼看Neymar將要整個人向後倒下，但拳證Sittichai Ineiad當機立斷，飛身以手和身體護著Neymar的後腦，以免他倒地時撞到後腦造成二次傷害，可見拳證對於拳手安全十分重要。



+ 5 + 4 + 3

So Sovarathana with the hellbow knockout against Neymar at todays Muay Hardcore. pic.twitter.com/tBVruqVXEI — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

假如拳證慢了一點，就會像以下片段一樣後腦撞地（其實拳證反應亦已經很快）：

The referee in question is Sittichai Ineiad.



Bonus clip from later that evening showing referee Rojanawat Somsri. pic.twitter.com/mBahcfZN83 — Beyond Kickboxing (@Beyond_Kick) February 15, 2020

露指拳套泰拳比賽

這個Muay Hardcore比賽中的一個特色，是拳手使用的是露指拳套，而非平常看到的泰拳拳套。One FC中的一些泰拳比賽，及過去香港拳手黃兆恆（Jason）參加過的MX Muay Xtreme，亦是用露指拳套的泰拳比賽：

+ 3 + 2

除了令比賽更刺激，有一種說法認為MX Muay Xtreme（或其他使用露指拳套的泰拳比賽）構思是源自古泰拳。因為古泰拳最初以徒手比賽，後來漸漸改用以皮條裹拳的「拳甲式」，再後來發展成以粗麻纏縛拳腕，使拳面更為堅固和粗糙的「纏麻式」。

時至今日，只纏布帶而不戴拳套的泰拳比賽方式被稱為Muay Kard Chuek，流行於泰國北部接近緬甸的地區。在泰國的大型泰拳比賽"Thai Fight"中，亦有Muay Kard Chuek的搏擊比賽。而MX Muay Xtreme採用露指拳套的構思，有可能是借鑑於Muay Kard Chuek的比賽形式，讓拳手能夠活動手指以實行泰拳技巧。

使用露指拳套令高防守(High Guard)，也就是「用手包頭」的防禦力大大下跌。因拳套面積大減，很多以前擋得住的攻擊，也會變得可以穿過防守擊中，這在肘擊中的情況就更為明顯。So Sovarathana 與 Neymar Paeminburee的那場比賽中，二人就多次互換肘擊。

而且也有利一些抓著對方的手再下壓轉肘的攻擊，就像So Sovarathana KO Neymar那一肘。當然纏抱、抓腳亦變得更容易。

但有利就有弊，像手指插眼這類過去泰拳比賽不會看到的情況，使用露指拳套後就會發生。不知大家又喜愛那一種呢？