【UFC】BlachowiczKO勝後向Jones叫戰　舞王Pereira飲恨輸犯規

在剛過去的周末，UFC在新墨西哥州的Rio Rancho舉行了自2014年後第二次賽事——UFN 167︰Anderson vs. Blachowicz 2。

▍Blachowicz 一拳KO成功報仇 向籠外冠軍Jon Jones 叫戰

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這場Light Heavyweight 榜頭大戰由兩位老對手上演二番戰，現時Light Heavyweight 排名第五的Corey Anderson 對陣排名第六的波蘭拳手Jan Blachowicz。兩人首度對碰發生在2015年的UFC 191，當年由Anderson 以一致判定勝出，讓這位前KSW 冠軍吞下UFC 出道的二連敗。

相隔5年，Blachowicz 終於獲得復仇的機會。賽前UFC特地安排上星期成功衛冕的Light Heavyweight 冠軍Jon Jones 到現場觀看，為這場比賽更添一層意義。因為Light Heavyweight排名頭四位的Dominick Reyes、Thiago Santos、Anthony Smith、Daniel Cormier 都已經成為Jones 的手下敗將（雖然有爭議性就是......），所以這場大戰的勝出者將可能有機會成為下一個冠軍挑戰者。

Jan Blachowicz absolutely flatlining Corey Anderson, you love to see it #UFC #UFCRioRancho pic.twitter.com/Yzzo3d14Rj — rob (@rxbfrew) February 16, 2020

賽前大眾普遍看好Corey Anderson，就連Jones 都曾透露過正以Anderson 作為假想敵。可是，Blachowicz 卻以一記KO 打破大眾預測。雖然開賽初段Anderson 打擊速度上略比Blachowicz 佔優，但Blachowicz 沉著應對逐漸跟上節奏。在首回合3分08秒時，Blachowicz 趁Anderson 低掃時成功把握機會，以一記右勾拳正中紅心，把對方擊至直接倒地，再補上一記地板錘便終結對手，贏得了三連勝。

Blachowicz 獲勝後馬上走向籠邊，跟坐在籠外的Jon Jones 叫戰。似乎大家十分期待的Reyes 復仇戰可能又添變數了。不知大家又認為如何呢？

▍ROAD FC舞王Pereira穩贏下犯規失格

副賽的結果同樣那麼出人意表。



由巴西戰舞拳手Michel Pereira 對陣老將Diego Sanchez。沒錯，Pereira 就是那位從Road FC加盟，會在籠中打空翻作攻擊的選手。雖然他在UFC 首戰取得首回合飛膝KO勝，但上場卻跟Tristan Connelly鬥足三回合以一致判定落敗。

而年屆38歲的Diego Sanchez 更是唯一，是唯一一位TUF 1中仍然在打比賽的拳手，其他同期的拳手通通已經退下火線了。

通常這種對陣「超老手」的組合，都是當UFC 想推捧新星所用。相信UFC 賽前亦希望讓Pereira 藉由擊敗Diego Sanchez 來衝一波名氣。可是.......



Pereira 一改以往「跳空翻」的華麗打法，一開始便沉實應戰，充分利用其體格及速度，在前兩回合的立技較量中取得壓倒優勢，甚至比之前兩次比賽表現得還要出色。他的前腳踢和膝蓋使Sanchez的身體受創。



而Sanchez 的表現則明顯大不如前，完全沒有了昔日勇往直前去跟對手搏拳的身影。引旁述Daniel Cormier 的話來形容︰「我根本不知道他在幹甚麼。」



Pereira lands an illegal knee on Diego Sanchez.#UFCRioRancho pic.twitter.com/HdO4OdsgQT — MMA India (@MMAIndiaShow) February 16, 2020

然而，正當Pereira如無意外便能穩贏的情況下，他卻在第三回合的一輪猛攻中，不慎以膝擊中處於「倒地」狀態的Sanchez 頭部，更在其前額劃出一道傷口。經過醫生檢查後，裁判詢問Sanchez能不能繼續作賽，當Sanchez 知道是違規動作後便表示不能作賽。最後Pereira 被判違規失格，眼看快到手上的勝利便就此溜走。到底Sanchez 是「真不能」還是「假不為」呢？

其實MMA並非完全沒有規例的「爛仔架」，稍後再撰文跟大家談談MMA中的違規動作。

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