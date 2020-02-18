【武漢肺炎】亞洲多項搏擊大賽延期　獅城MMA賽改閉門戰

受新型冠狀病毒疫情對全球的影響，多個在亞洲的國際賽事都公告延後或閉門作賽。One Championship行政總裁 Chatri Sityodtong在社交媒體宣布，2月28日於新加坡室內體育館舉行的MMA賽事，將改為閉門作賽。

三月在香港舉辦的JUST MMA因應疫情發展，宣布延期。(資料圖片)

將於2月28日於新加坡室內體育館舉行的「One: King of the Jungle」，主辦單位行政總裁 Chatri Sityodtong宣布這場東南亞大賽將改為閉門作賽，並會全數退款已購票觀眾，但比賽仍會透過電視平台於全球150個國家播放。Chatri Sityodtong表示：「仍然堅持作賽，是因為現在全球正需要希望和正能量，希望賽作的英雄們可以在28日，帶給大家一個精彩和激動人心的賽事，以頌揚人性光輝一面。因為One Championship由創立的第一天，宗旨便是讓現實世間中每位超級英雄發揮，燃點全球希望、夢想、堅強和鼓舞人心。」

疫情亦影響在香港舉行的國際賽事，3月5日由MAS Fight舉辦的香港區搏擊賽事，據參賽選手披露將延期至九月。而原定在3月13日於灣仔修頓室內場館舉辦的JUST MMA賽事，官方亦宣布因選手來港航班受限等因素影響，賽事將延期直至另行通知。