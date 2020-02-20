【Wilder vs Fury 2】重量級世紀大戰　兩位不敗拳王的終極對決

現任WBC重量級冠軍Deontay Wilder 即將在2月22日於「拳擊聖地」麥迪遜廣場花園再戰Tyson Fury，為未分的勝負告一段落。

▍兩位不敗拳王的遺憾

這兩位未嚐一敗的冠軍級拳手曾在2018年10月時碰頭，但當日的賽事卻最終以極具爭議性的和局收場。



+ 9 + 8 + 7

在一番戰前，Deontay WIlder 是40場不敗39KO的WBC冠軍，Tyson Fury 是曾擁有着WBA (Super)、IBF、WBO、IBO四條拳王金腰帶的不敗拳手，所以當年拳擊界為他們的對賽為之瘋狂。

在首這場比賽中，兩名選手都擅示出其強項：Fury 展現出良好的控制力，多次擅用距離和步法攻擊對手，亦躲過不少 Wilder 的攻擊，在比賽前期獲得不少優勢；而 Wilder 則施展一貫強力猛攻，更分別在第9回合及第12回合擊倒對手，幾乎可以獲得 KO 取勝。



這場比賽中最叫人驚嘆的，相信是 Fury 在第12回合所抵受的兩下重拳。Wilder 向來以拳重見稱，尤其是拳擊中不斷累積傷害下，Wilder 先於第9回合擊倒 Fury，而到最後一回合，Wilder 以組合拳直接擊中 Fury，Fury 應聲落地，連 Wilder 都認為比賽就此終結，轉身走開並作割頸姿勢。



Here’s Wilder’s Round 12 knockdown of Fury. Fury looked out but got up and finished fight. #boxing #WilderFury pic.twitter.com/iU21hVWnJD — Mick Akers (@mickakers) December 2, 2018

Here’s Wilder’s Round 12 knockdown of Fury. Fury looked out but got up and finished fight. #boxing #WilderFury pic.twitter.com/iU21hVWnJD — Mick Akers (@mickakers) December 2, 2018

不過，Fury 不但沒有放棄，更以驚人的方式重新站起來：拳證數至五秒時突然睜眼，然後十秒內站起來，甚至站起來後未有頭暈晃動。

Wilder 的重拳威力可謂首屈一指，而 Fury 竟然可以捱過正面一擊，更以如此戲劇性的方式站起來，而且還能繼續應對 Wilder 的攻擊，此舉不僅叫觀眾驚訝，連 Wilder 在賽後訪問中都無奈說道：

只有神才知道他怎麼還能站起來。 Deontay Wilder

（Twitter 圖片）

這場分歧判定平局亦引起不少人爭議，除了 Wilder 的支持者指出拳證讀秒逾時外，另一邊廂也有不少人認為評分不公平：Fury 在首數回合有不少優勢，但其中一名裁判卻全判 Wilder 獲得優勢，結果造成115-111 Wilder 勝的評分，加上另外兩名裁判 114-112 Fury 勝和 113-113 後促成分歧判定平局戰果。

▍再度對決 誰勝算較大呢

先說說Deontay Wilder，他自2015年擊敗Bermane Stiverne 贏得WBC拳王腰帶後，至今已連續10次成功衛冕，追平了拳王阿里的衛冕次數記錄。在他43場不敗記錄之中，有41場是以擊倒方式終結，KO率高達97.6%，是史上該量級 KO率最高的拳王。在Wilder 的職業生涯中，就只有一人逃過被擊敗的命運，那就是Tyson Fury。

就著一番戰時，王志瑋的來稿文章便曾經詳細分析過二人的打法特性，詳細分析可參看：《【拳擊】世紀大戰：Deontay Wilder對Tyson Fury！》。以下選出文中數點說說。

攻擊範圍大、速度快、具破壞力的重拳、高反擊的能力、快慢的節奏變換全部也是Deontay Wilder的武器。戰術上Deontay Wilder 會於比賽一開始便全力進擊，希望以最快速擊倒對手。但是在一番戰中，他卻無法在賽初咬中Fury，反而被對方拉距離打擊，取得點數優勢。預期Wilder 今次應該會在回合初再加強火力，以及增加內圍打擊，避免重蹈被打點的覆轍。

反觀Tyson Fury，他有着高大的身材及極長的臂展。所以在比賽中，Tyson Fury會跟對手保持距離，活用自己的身材遠距離攻擊對手。一些身材不及他的對手，會於比賽中不停被遠距離攻擊打中，但對手卻往往打不中Tyson Fury。然而，他在一番戰後期在體力下降時，第9及第12回合中被Wilder 打出擊倒。



Tyson Fury 在2019年年底跟前教練Ben Davision分道揚鑣，轉跟SugarHill Steward 合作備戰Wilder，未知新教練會否對Fury 打法造成甚麼改變。雖然Steward 在受訪時信心滿滿的揚言︰「Fury 會擊倒（Knockout）Wilder！」但預期Tyson 會維持遠距離打法及避免跟Wilder 進行近身搏鬥。

不知大家覺得兩人贏面如何呢？大家不妨留言討論一下。

