【Wilder vs Fury 2】重量級世紀大戰　兩位不敗拳王的終極對決

武備志
撰文：
最後更新日期：

現任WBC重量級冠軍Deontay Wilder 即將在2月22日於「拳擊聖地」麥迪遜廣場花園再戰Tyson Fury，為未分的勝負告一段落。

 

▍兩位不敗拳王的遺憾

這兩位未嚐一敗的冠軍級拳手曾在2018年10月時碰頭，但當日的賽事卻最終以極具爭議性的和局收場。
 

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在一番戰前，Deontay WIlder 是40場不敗39KO的WBC冠軍，Tyson Fury 是曾擁有着WBA (Super)、IBF、WBO、IBO四條拳王金腰帶的不敗拳手，所以當年拳擊界為他們的對賽為之瘋狂。

在首這場比賽中，兩名選手都擅示出其強項：Fury 展現出良好的控制力，多次擅用距離和步法攻擊對手，亦躲過不少 Wilder 的攻擊，在比賽前期獲得不少優勢；而 Wilder 則施展一貫強力猛攻，更分別在第9回合及第12回合擊倒對手，幾乎可以獲得 KO 取勝。
 

這場比賽中最叫人驚嘆的，相信是 Fury 在第12回合所抵受的兩下重拳。Wilder 向來以拳重見稱，尤其是拳擊中不斷累積傷害下，Wilder 先於第9回合擊倒 Fury，而到最後一回合，Wilder 以組合拳直接擊中 Fury，Fury 應聲落地，連 Wilder 都認為比賽就此終結，轉身走開並作割頸姿勢。
 

不過，Fury 不但沒有放棄，更以驚人的方式重新站起來：拳證數至五秒時突然睜眼，然後十秒內站起來，甚至站起來後未有頭暈晃動。

Wilder 的重拳威力可謂首屈一指，而 Fury 竟然可以捱過正面一擊，更以如此戲劇性的方式站起來，而且還能繼續應對 Wilder 的攻擊，此舉不僅叫觀眾驚訝，連 Wilder 在賽後訪問中都無奈說道：

只有神才知道他怎麼還能站起來。
Deontay Wilder

（Twitter 圖片）

這場分歧判定平局亦引起不少人爭議，除了 Wilder 的支持者指出拳證讀秒逾時外，另一邊廂也有不少人認為評分不公平：Fury 在首數回合有不少優勢，但其中一名裁判卻全判 Wilder 獲得優勢，結果造成115-111 Wilder 勝的評分，加上另外兩名裁判 114-112 Fury 勝和 113-113 後促成分歧判定平局戰果。

 

▍再度對決　誰勝算較大呢

先說說Deontay Wilder，他自2015年擊敗Bermane Stiverne 贏得WBC拳王腰帶後，至今已連續10次成功衛冕，追平了拳王阿里的衛冕次數記錄。在他43場不敗記錄之中，有41場是以擊倒方式終結，KO率高達97.6%，是史上該量級 KO率最高的拳王。在Wilder 的職業生涯中，就只有一人逃過被擊敗的命運，那就是Tyson Fury。

就著一番戰時，王志瑋的來稿文章便曾經詳細分析過二人的打法特性，詳細分析可參看：《【拳擊】世紀大戰：Deontay Wilder對Tyson Fury！》。以下選出文中數點說說。

攻擊範圍大、速度快、具破壞力的重拳、高反擊的能力、快慢的節奏變換全部也是Deontay Wilder的武器。戰術上Deontay Wilder 會於比賽一開始便全力進擊，希望以最快速擊倒對手。但是在一番戰中，他卻無法在賽初咬中Fury，反而被對方拉距離打擊，取得點數優勢。預期Wilder 今次應該會在回合初再加強火力，以及增加內圍打擊，避免重蹈被打點的覆轍。

反觀Tyson Fury，他有着高大的身材及極長的臂展。所以在比賽中，Tyson Fury會跟對手保持距離，活用自己的身材遠距離攻擊對手。一些身材不及他的對手，會於比賽中不停被遠距離攻擊打中，但對手卻往往打不中Tyson Fury。然而，他在一番戰後期在體力下降時，第9及第12回合中被Wilder 打出擊倒。
 

【拳擊】世紀大戰：Deontay Wilder對Tyson Fury！
【拳擊】Deontay Wilder vs Tyson Fury 爭議和局作結

Tyson Fury 在2019年年底跟前教練Ben Davision分道揚鑣，轉跟SugarHill Steward 合作備戰Wilder，未知新教練會否對Fury 打法造成甚麼改變。雖然Steward 在受訪時信心滿滿的揚言︰「Fury 會擊倒（Knockout）Wilder！」但預期Tyson 會維持遠距離打法及避免跟Wilder 進行近身搏鬥。

不知大家覺得兩人贏面如何呢？大家不妨留言討論一下。
 

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