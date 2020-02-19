【3人跳挑戰】抖音瘋傳惡作劇挑戰捱轟　TikTok卻曾宣揚少林文化

最近因為透過抖音國際版(TikTok)等軟件而瘋傳的「3人跳挑戰」(Tripping Jump Challenge)，動作危險年青人卻爭相模仿，在全球造成多宗受傷事故，甚至有喪命案例，惹來各方怒轟和警告，籲年青人勿模仿。當然這次危險的「挑戰」任務因為透過人氣社交軟件瘋傳，而釀成全球多宗意外，但若能善用社交媒體，一些正面訊息也能透過它們而帶來全球關注。抖音軟件數年前流行一首有關少林寺主題的歌曲，卻讓很多人(尤其日本和韓國人)關注這首歌曲來源，與歌曲同名的真人騷節目《少林英雄》。

(一首中文歌MV，內容留言一面倒以日、韓語為主，他們很多表示透過「抖音」(TikTok)認識這歌和有關節目)

在《少林英雄》中小朋友要接受寺內武僧的訓練。(河南衛視) 《少林英雄》一曲是河南電視台同名節目主題曲。《少林英雄》為河南衛視於2015年與嵩山少林寺合作拍攝的功夫真人騷。數名來自世界各地，幾位大約4-10歲的小朋友，全部都是大城市中集萬千寵愛一身的獨身子女，齊齊參與集體剃度(最後女弟子不用剃髮)，兩個月內隨劇組和節目主持老師于榮光、倪虹潔體驗在少林寺出家生活。少林寺不僅為這節目開大門，還同意劇組搭建宿舍，並為參加的小朋友剃度起法號，並派高僧教授他們功夫和寺規。這班小朋友在兩個月內要集體受訓，和僧人一同生活，學習少林門矩，還要文門兼修，學習少林功夫、禪學、和醫學文化等。而節目還請了一龍和趙文卓任客串嘉賓

內地的真人騷節目一直為人詬病，說煽情造假，但這節目卻贏了不少口碑。雖然有留意內地節目資訊的讀者會留意到，參加體驗的小朋友有某一兩位是內地綜藝節目常客，但他們參與的訓練卻是認實而艱苦。例如經常見到他們哭著的練壓腿、習功夫，又要考耐性的習禪修，上課堂，而且要組隊上山採藥，還要跟寺規學習生活紀律，午後不吃等。當中不乏一些他們扭計要放棄的情節，雖然難免有劇組的刻意鋪排，但小朋友的情緒卻感到是他們親身確切的感受。

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準備剃度時各參加小朋友的樣子。(河南衛視) 雖然這個節目贏得口碑，可惜收視未如理想，所以至今仍未有第二季。但有賴抖音影響力，節目主題曲《少林英雄》成為抖音洗腦神曲熱播，雖然瘋傳並不是軟件商主動有意所為，只是用家間的文化趨勢使然，卻無心插柳成為海外很多人士，尤其熱愛中國文化的日本和韓國人留意，繼而關注這個綜藝節目，至今在河南衛視官方Youtube頻道，仍可重溫這節目。 當然，以小朋友參加真人騷，難免有人不認同，亦不乏有人給予嚴厲批評，例如第一集有網民留言要發育的小朋友跟寺方的吃飯時間和份量是不人道，但亦不乏讚賞留言，我們以Youtube網民留言為例：

1.飛葉：希望中國的真人秀，少些什麼爸爸回來了，爸爸去哪兒，媽媽是超人，一起旅行等等，多些這些可以傳承中華文化的宣揚中華精神的節目

2.ウェンディー：我是日本人。我很喜歡中國和這首歌曲

3.whaleugo1：看評論覺得東亞國家果然在文化上很接近啊，這首歌和mv估計西方國家的人是get不到點的

4.King 117 ：中國古代文化核心魅力對日本的影響力還是很大的。

5.KoKo：こんなに苦しい練習して涙流して…………この子達こんなに頑張ってるのにこんなこと言っていいのかわかんないけど。ちっさい子かわいいなぁ。(這麼艱苦練習，辛苦到都哭了⋯⋯這些孩子這麼努力，我也不知道這樣說好不好了：小的孩子好可愛呀～)

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+ 8 + 7 + 6

而《少林英雄》一曲被譽為洗腦曲，但也道出了小朋友在少林寺學習的重心是怎麼：

詞、詞：姚雲

唱：于榮光、倪虹潔、一眾參加節目小朋友

師父我堅持不住啦~

我心裡一直有個夢

想去嵩山少林學武功

就像電影裡帥氣的超人

行俠仗義 飛簷走壁

師父你 為何可以行如流水

槍紮一線 棍掃一片（你卻）

揮揮衣袖對我說

（趕緊練功去）

練功必須頂大太陽 （哼）

晚上還要借月亮光（哈）

一日不練十日空（哼哈）

習武先習德（哼）

學藝先學禮（哈）

我也心中牢記（哼哈哼）

英雄台下十年功

為臺上一分鐘

艱難寂寞誰會懂（哼哈哼）

豪氣揮拳於風中

身進退似游龍

傳承一代功夫夢（哈）

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