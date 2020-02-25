【武漢肺炎】捐錢抗疫遭批評　吳京這樣補鑊......

因應內地新型冠狀病毒疫情嚴峻，多位知名人士紛紛捐錢和物資援助內地抗疫。但兩位動作巨星吳京和成龍，卻因捐款數目問題或援助方法而遭到輿論評擊，結果兩位紛紛要就這事件開腔作出回應。

吳京因為一開始捐二十萬人民幣抗疫而給人批評捐太少。(資料圖片) 吳京是內地一線動作演員，近年更是電影票房保證，例如2017年吳京自導自演的《戰狼2》內地便有56億(以人民幣計算，下同)票房，2019年由他有份投資的電影《流浪地球》，再錄得46億票房記錄，2018年內地政府嚴查藝人逃稅問題時，有傳吳京要補交2.3億元稅款。可是，自疫情爆發後，吳京夫婦一開始只捐助20萬元，卻因而引起部份人輿論不滿，指他們一線大星賺得多，卻捐得少，在群情巨大壓力下，吳京再捐80萬，讓捐款最終合共100萬元。

吳京捐20萬會引起不滿，是因為內地亦有不少網紅或影星，參與是次抗疫捐款基本上都是100萬起跳。例如內地「微商女王」張庭捐2000萬、趙本山捐100萬。但有內地網民質疑有不少影星都是捐款20萬，認為捐20萬是圈內「潛規則」，因此對吳京的捐款表示理解，只因這些一線影星較讓人關注，在有其他人比下去下，才引起輿論汹汹。

不過，正如很多爆發疫情地區所面對的困難一樣，當下最缺的不是錢，而是物資。據內地一些媒體披露，捐錢以外，其實吳京和其他不少內地影星，參與捐贈物資行列，只是相對低調。例如吳京早前捐贈了23萬個口罩，還因為得悉江西支援武漢醫療工作隊缺少日用品，因而捐贈了大量洗髮水、牙膏、礦泉水等生活用品。

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成龍捐百萬盼推動疫苗研發

另一動作影星成龍，雖然多年來投入公益事業，但這次在抗疫援助上他的表態方法，亦遭到質疑。月初成龍曾公開表示，會為能研發出治療疫情特效藥的個人或團體給予100萬元。本來是想針對源頭的舉措，鼓勵開發藥物，卻是褒貶不一，給部份網民批抨他要以100萬元研究疫苗，根本沒有效用。

近一年才在內地略為人熟悉，愛吐嘈話題的沛縣動作演員，別名「沛縣李小龍」的飛龍，便以捐款多少來評價幾位動作演員。之前飛龍一直批評甄子丹，但在抗疫一事上他卻對甄子丹讚譽有加，說他感謝甄子丹捐款100萬，比捐20萬的吳京更愛國。他又讚揚已移民新加坡，但捐款700萬抗疫的李連杰，說他比成龍強多了。他批評成龍一毫子也沒有捐給武漢，只在社交媒體發布一張一百萬海報做下樣，說有人研究出特效藥便給100萬，批評他一蚊都無捐，還對外宣傳一百萬，若果直接將一百萬捐給武漢不是更好？