【 忍者】臨兵斗者皆陣列在前　流行文化中忍術的九字箴言

近日堪輿學家李居明的「口罩加持」成為網上熱話，但其實用「臨兵鬥者皆陣列在前」加持的，除了《我和殭屍有個約會》中的馬小玲，更有日本忍者。

臨兵斗者皆陣列在前

「臨兵斗者皆陣列在前」最先出現在東晉道教學者的《抱朴子·內篇卷十七·登涉》中的第五段：

抱朴子曰：「入名山，以甲子開除日，以五色繒各五寸，懸大石上，所求必得。又曰，入山宜知六甲秘祝。祝曰，臨兵闘者，皆陣列前行。凡九字，常當密祝之，無所不辟。要道不煩，此之謂也。」

按維基資料，唐朝中期中日交流密切，印度的前期、中期密教，由弘法大師空海從唐朝傳回日本。804年，弘法大師隨第17次遣唐使入唐求法，拜惠果和尚為師，天資稟賦，惠果毫無保留地把密宗大法，一一傳授給空海，空海回國後開創真言宗，又因以東寺為發源地，故稱為東密。

密宗與道教有很深的歷史文化淵源和交流，武備志並非宗教研究專業，在此不多闡述。「臨兵闘者，皆陣列前行」傳到日本時或因抄寫變為「臨兵斗者皆陣列在前」，以及9個手印，成了日本密宗(日本稱為密教- Mikkyō )的護身法。

另一個使用九字箴言的手勢為「九字切り」，以右手畫線，以破除「摩耶(幻影，Maya)」。

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密宗與忍者

修驗道是在日本以密教為主而成立的宗派，是種山岳佛教信仰。在忍者的「發源地」之一的伊賀中，就有一助修驗道的寺院 「松本院」，更是伊賀唯一的祈願寺。

不過，密宗與忍者是如何繫上強烈關係，則眾說紛紜。有說忍者是東密的狂熱分子，也有說他們的文化匯集不同信仰，亦有指因密宗以真言咒語(「語密」)、手結印契(「身密」，即運用手勢和身體姿勢)和心作觀想(「意密」)，作「三密相印，可以即身成佛」。

此處「三密」能把修行者的潛能發揮，就和忍者追求的「極限體術」不謀而合。也許可以猜度一下，忍者使用九字箴言或許像是以一種宗教方式，令自己能在狭隘窄小的地方保持穩定和靜心，以完成任務。

怎樣也好，現時流行文化與此九字箴言(或密宗真言)已有強烈連繫，除了忍者，陰陽師或神道教中的角色使用「法術」和「咒術」斬妖除魔前，也會使用手印和讀出九字箴言：

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究竟從玄學角度來說九字箴言能否斬妖除魔，或加強口罩防禦力，真的不得而知，但戴口罩時手指還是不如亂摸還好。