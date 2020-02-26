【拳擊】Deontay Wilder 敗陣歸咎出場盔甲　不滿教練扔毛巾棄權

Deontay Wilder將他的敗陣歸咎於那件價值40,000美元，重40磅的出場盔甲，並聲稱Tyson Fury其實「完全沒有」傷到他。

Deontay Wilder 上星期日在拉斯維加斯被Tyson Fury擊敗，Wilder在第三及第五回合更被擊倒在地，在第七回合他的教練認為Wilder已無力量繼續比賽，從而扔白毛巾棄權。

對於這次敗仗，Wilder 在接受雅虎新聞訪問時，歸咎於那件誇張的出場盔甲：

Tyson Fury根本沒有傷到我，但簡單的事實是……我的出場盔甲對我來說太重了。從一開始我的腳就沒有力。在第三回合中，我的腿一直用不上力。但是我是一個戰士，人們都知道我是。我可以簡單地得告之他人我腳用不上力。很多人都告訴我「你看起來怪怪的」。但是當你在擂台中陷入困境時，您必須虛張聲勢。我盡力做到了。那件盔甲弄得我雙腿無力。 Deontay Wilder

這套全皮革盔甲，以及皇冠和口罩，上面飾有水鑽和LED燈。根據TMZ的說法，這套服裝由洛杉磯設計師Cosmo + Donato設計，重約40磅，價值40,000美元。

Fury Wilder 2（圖片來自︰Getty Images）

我在比賽前的一個晚上才第一次著那件盔甲，但我不知道會這麼重。頭盔和所有電池加起來重達40多磅。我希望對「黑人歷史月」致敬。我希望它看起來很棒，我想我把這個目標看得比其他重要。 Deontay Wilder

Deontay Wilder的總教練Jay Deas亦指這件誇張的盔甲，或者對Deontay Wilder 有做成影響：

我不確定……他的腿從比賽一開始，從我看來就不太好。我不認為他的腿看上去像平時一樣。 Jay Deas

我知道他來到擂台邊，那件衣服非常沉重。我不知道這是否與（戰敗）有任何關係，對手的重量差距也會給了Wilder 壓力。我還未知道全部答案，但是一旦我看回了比賽影片，我就會知道更多。 Jay Deas

不滿場邊教練扔毛巾投降

Jay Deas亦有批評當時的場邊教練Mark Breland 「扔毛巾投降」這個決定。而Wilder自己則表示，很早就已團隊說過不希望他們停止比賽。

我對Mark這個決定感到不滿，是因為這件事已經談論了很多次，而這並不是一時之氣。這不是情感問題，而是原則問題。我們甚至在發生這種情況之前，就有談論過這種情況。我說過，作為一個戰士、冠軍、領袖、統治者，我想走在保護之外。如果我要出去擊潰對手，我會同樣尊重對手擊潰我。我遵守的相同原則。 Deontay Wilder

所以我告訴我的團隊，永遠不要，無論看上去是什麼樣，永遠不要把扔毛巾，因為我是一個特殊的人。我還剩下五回合。無論我看起來如何，我都還在比賽當中。 Deontay Wilder

只是，場邊教練的確有責任去保護拳手，以安全為考慮的決定應該尊重。