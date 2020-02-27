【MMA】 街霸拳手合演史上最差比賽　Kimbo Slice的「傳奇」一生

兩位因為街頭格鬥而在網上成名的「拳手」，4年前的2月19日終於在MMA比賽中一決勝負，結果大家看到的則是一場「經典」— 一場經典地「差」的比賽。 雖然Kimbo Slice幾年前已經離世，而也不算是模範，但他當時的確為搏擊界帶來了一些新風潮。

Kimbo Slice 原名Kevin Ferguson ，本來是一家脫衣舞廳的門衛，後因為高中老友介紹，於一家拍色情電影的公司當保鏢及司機。2003年開始於街上跟人「隻揪」被拍上網成名。他於第一場街交片中把對方的眼角割開了，因而有Slice(割)之名。

2007年加入了EliteXC並打了四場比賽，當中三勝一負，雖然敗在Seth Petruzelli拳下，但怎麼也好，也贏了MMA老手James Thompson，算是不錯。及後Kimbo Slice 加入了UFC的真人show 《The Ultimate Fighter:Heavyweights》，就更為人所熟知。

《TUF:Heavyweights》跟其他TUF的最大分別在於，這季找的拳手大多都是已經有一定戰績的，最明顯的例子是胖子拳手Roy Nelson，在進入該季時已經是位13勝2負的拳手，而且還是一個中型比賽組織的冠軍。

Kimbo Slice 在TUF中第一場就對上Roy Nelson，結果因為Roy Nelson的地戰水平高出太多，被壓在十字架位置的Kimbo最後難以防守Roy Nelson的地面打擊，而被判了TKO敗。及後他在戰勝了Houston Alexander，但在2010年敗在Matt Mitrione拳下，就沒有再在UFC比賽。

在2011到2013年他打了七場職業拳擊，全數獲勝，而且6次KO對手，十分不錯。

之後在2015年回歸MMA參戰Bellator，擊敗了老人家Ken Shamrock，然後就迎來與Dada 5000的「傳奇一戰」。

Dada 5000 原名 Dhafir Harris，同樣以街鬥打出名聲，有說他更是Kimbo Slice的兒時朋友。2010年及2011年分別打過兩場MMA比賽，也在第一回合就終結對手。因為與Kimbo在過去有打過街交，所以被抄作要再戰一次。直到2016年2月，終於進入Bellator 與Kimbo Slice一戰。

+ 3 + 2

傳奇一戰

這場比賽，可說是十分「慘烈」，因為兩位「街霸拳王」都在第一回合開始不久就用盡體力，結果二人就不斷「深呼吸、行行企企、打一拳、深呼吸、行行企企、打一拳」這樣，打到了第三回合。而且拳頭也愈來愈慢，打得愈來愈輕。

最後的TKO更像是Dada 5000 能量跌至負數，自己體力透支跌倒那樣：



結果真的是這樣。在回合結束時倒下的Dada 5000，需要用擔架抬走，並立即送往醫院。 後來確定他在與Kimbo的比賽中，出現了心臟驟停、嚴重脫水和腎衰竭的情況，需要住院兩週才可以離開。

Bellator 當時的CEO Scott Coker 表示，不會再邀請Dada 5000參加Bellator的比賽。

後來

本來這場比賽是以Kimbo Tko獲勝告終，但因為及後驗出Kimbo有服食禁藥，所以比賽變成了無效。

Kimbo Slice 及後亦再無比賽。四個月後的6月3日他突然因血性心力衰竭和肝臟腫塊而被送到醫院，最後出現心臟衰竭，在6月4日離世，享年42歲。

Kimbo Slice 不算是榜樣，但他也在MMA發展中亦留下了註腳，在2008、2009年那時更是個名人，會參加不同的頒獎典禮。在此願他安息。