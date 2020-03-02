【新冠肺炎】援助武術界措施有限　業界盼政府能推更針對措施

新型冠狀病毒疫情陰影下，本港多個行業備受影響。對於本港運動搏擊業來說，多個公開售票比賽叫停或改為閉門作賽，然而對業界最深遠影響，是一眾定期開辦的武術或搏擊運動教學班。

這次疫情對業界教學班的影響可從兩方面來說。其一，是一眾依賴康文署場地或以到學校教學為平台的教學班全部叫停，大受影響。香港寸金尺土，有賴康文署場地租用，業界才能以低於市值租金，租用有關場地，提供推廣教學或以低廉學費給予市民學習相關武術。而部份搏擊運動， 需要地墊或一些大型設備才能開班，並不宜在戶外場地教授。另一方面，不少業界導師客源主要來自學校市場，但自農曆新年假停課以來，教育局宣布不早於四月中以前復課，這兩個月來對這班導師來說已是手停口停。

政府康文署已宣布三月三日起重開部份設施，但以戶外為主，而且有人流限制，換言之對很多武術辦學團體來說，復課仍然無期。

政府抗疫援助對運動業界有限

康文署三月三日起開放的場地，基本上為戶外場地。(資料圖片) 早前，政府抗疫基金公布「藝術文化界資助計劃」，具體措施其實對體育運動援助並不多。本報翻查資料，當中只有一項「康文署舉辦但因疫情而取消的文化及康體班組，相關導師可支取一半薪酬」較能惠及業界。 香港很多武館是以商業登記或社團形式註冊，新一年財政預算案公布並免去2020-2021年度商業非住宅物業差餉、商業登記費、周年申報表登記費，以及多項涉及政府物業的租金減免等，但這些支援對業界來說只能算是杯水車薪。而政府推出「中小企融資計劃」，「融資計劃」有政府擔保100%低息貨款(貨款上限200萬)，同時設有門檻，企業需要至少營運3個月，以及自本月起任何一個月單月營業額較去年跌三成才符合資格。雖然銀行業業界料這措施令銀行無藉口不批予借款，但對很多並無自己執業地址武館而言，長期需租用政府場地，並只是提供教學服務，是否可獲批核借貸仍要看具體情況。而個別教練屬自由職業者，長期在各場所或學校教學，本身未必有商業登記，料無法受到以上政策惠及。

泰拳理事會早前派代表晤政府部門反映業界在疫情下的困境和提出訴求。(泰拳理事會FB專頁)

面對疫情嚴峻，本報早前聯絡本地幾個武術或搏擊運動總會查詢業界情況或跟進措施，有部份給予回覆。

香港泰拳理事會於二月二十七日，由主席冼林沃先生會晤民政事務局副局長陳積志及立法會張國鈞議員、劉國勳議員，反映拳擊在疫情下的困境和提出訴求，包括資助教練和拳館等，務求真正解決業界困擾。

香港拳擊總會副主席鄧子威回覆本刊表示，總會所有教學班在政府資助場館舉行，現在已停辦全部課程，當中難免影響收入，即使三月有可能復課，但市民擔心人群聚集，可能亦無法收到足夠開班人數。而有自己場地的拳館，也因上堂人數減少，恐怕最終因疫情而捱不過昂貴租金。

中國香港柔道總會秘書處則表示，柔道教練為業餘性質，至今仍未有任何教練向該會求助個案。

立法局議員馬逢國表示，明白早前政府推出的文化藝術界援助計劃較多在藝文界一邊，因此亦在爭取更多在體育界的支援出台。亦明白業界很多自由身工作者，中小企支援政策未必受惠。他表示，早前已發問卷給予體育界盼蒐集業界情況和意見，但因為很多是自由工作者，問卷未必即時能傳達到，待蒐集到足夠數量以作分析後，會再有進一步跟進行動