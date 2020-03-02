【跆拳道】英國奧運雙冠可人兒Jones　備戰東奧時比賽受傷

在距離2020年東京奧運會不足5個月的關鍵備戰時刻，兩屆奧運金牌得主Jade Jones 日前傳出了受傷的消息。



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26歲的Jones 是英國跆拳道的國寶級搏擊運動員，現時 57公斤級別世界排名第一。她雖然在57公斤級別中身高一般，沒有佔有明顯身高優勢，但是她打法硬朗，擅長頭部踢擊，因此贏得「The Headhunter」的稱號。她曾連續在2012年倫敦奧運會及2016年里約奧運贏得金牌。此外她在2019年世界跆拳道錦標賽、2016年及2018年歐洲賽、2015年歐洲運動會都奪得冠軍。

假如Jones 在今屆東京奧運會成功衛冕，她便能成為跆拳道史上首位在三屆獨立奧運會上都奪得金牌的運動員。

可惜，這位英國跆拳道明星在社交媒體上宣布了一個壞消息，說她上週在瑞典舉行的「總統杯」中不幸膝蓋韌帶二級撕裂，被迫退出當日決賽。



傳來受傷的消息。（圖片擷取自Instagram）

她在Instagram上表示：「我在上週瑞典的一場比賽中撕裂了我的內側副韌帶（MCL），這迫使我退出了決賽。受傷的時侯總是不好的，但幸運地這只是一個小受傷（2 級撕裂）。在一支強大的團隊的幫助下，我將在幾週後開始恢復練習，並在夏季之前變得更加強大！康復治療將於星期一（23/2）開始。」

儘管在備戰中遭受挫折，但這位威爾斯運動員依然樂觀向上，有信心能盡快康復回歸練習。

未知傷勢會否對Jade Jones 的衛冕造成影響。希望她早日康復。

