【日本戰國】日本小武士DIY紙盔甲　盼成為盔甲師

日本媒體報導了一位十分喜愛日本歷史的小朋友，他的名字叫齋藤禪。齋藤因為著迷歷史，因此用紙板和牛奶盒做了一個古代盔甲。他還蓄上武士髮型，還以紙製作了一個可以當暗殺武器的煙斗。媒體工作人員知道他的夢想是成為一名盔甲師，特意為他安排拜訪日本著名盔甲師橘斌，並一嘗偶像的作品。

在影片中見到有個頭盔有六文錢符號，這個徽號便是日本戰國時代武將，真田幸村的家紋。真田幸村於戰國末年，輔助豐田家於大阪城戰爭中對抗德川家康，英勇戰死，其英勇善戰和忠於主君，獲對手稱為「日本第一兵」。而他的家徽「六連錢紋」，是連錢紋的一種，兩排三枚一文錢並列，合計六枚銅錢，有「解求」之意。

日本民間相傳人死後會過三途河，而要用六文錢作為船資。

而這六文錢亦分別代表地獄、餓鬼、畜生、阿修羅、人間和天上六道眾生，在三途河上渡船的船費。這個典故是源自佛教地藏信仰，在戰國時代武將不斷殺戮，抵觸了佛教的大戒，信眾相信這樣死後會墮入地獄受苦。所以地藏菩薩以此六文錢打救六道眾生，解救這些信佛的武將。

這六枚錢正是佛祖對戰死之人的慈悲化身，也預示真田家軍隊有超渡眾生的力量，因此其軍隊只會在戰爭時才使用這家紋，在參戰時士兵於頸上掛了用繩子穿上的六枚銅錢，表示他們視死如歸，準備死後渡三途河。

新聞來源：NHK World