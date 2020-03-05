【UFC 248】Adesanya 張偉麗挑戰衛冕　新一代王者會否失守落馬

在今個周末，UFC兩場冠軍戰將隆重上演！由史上最快成為UFC冠軍的Israel Adesanya 對上三度挑戰均告失敗的「巨神兵」Yeol Romero，滿是一套「技術流對力量流」的佈局，絕對會是一場精彩的冠軍戰。

副賽還有中國第一位UFC拳后張偉麗的首場衛冕戰，對陣前冠軍Joanna Jędrzejczyk。上場張偉麗以驚人的速度KO Jéssica Andrade，不知她今場能否再下一城呢？

▍主賽︰Israel Adesanya 對陣 Yeol Romero

+ 10 + 9 + 8

Israel Adesanya 是UFC史上冒起得最快的冠軍，他在2018年2月才首度亮相UFC，接著連勝七場擊敗Derek Brunson、Anderson Silva、Kelvin Gastelum、Robert Whittake 等好手，只花上602日便登上了UFC Middleweight 冠軍寶座。



他不像其他UFC冠軍般遠赴外地進行操練，反而留在紐西蘭本地的City Kickboxing 接受訓練，練就其與別不同的打擊風格。他的打擊非常多變靈活，而且充滿打擊智慧，不求全力一下擊倒對手，卻能靈巧地引開對手防衛，一次又一次地擊中對手，造成累積傷害。就如他對上Derek Brunson 那場比賽，即使他明顯擊中對方的要害，他亦不會貿然追擊，反而耐心地創造弱點，精準地輸出傷害。此外，Adesanya 的步法及擺頭防守相當一流，加上203厘米的臂展，使其得到「新蜘蛛人」的外號。

有人認為Adesanya 「道行未夠」，只是憑藉UFC 的眷顧才能「一帆風順」。但他一步步以實力打破世人的偏見，如今即使他成為了冠軍，亦毫不猶豫地接受Yeol Romero 的挑戰。



+ 5 + 4 + 3

反觀對手Yoel Romero，則是UFC 的「不幸運兒」。他曾是頂尖的自由式摔跤運動員，曾三度奪得世界盃冠軍，更是2000年悉尼奧運亞軍得主。後來他在2009年以31歲之齡轉職MMA，並在4年後加盟UFC。正當35歲的Romero 在世界舞台展開打拼時，另一邊廂的Adesanya 才打完首埸職業MMA比賽。

雖然Romero 「大器晚成」，但他仍能保持一幅健美選手般的完美身形，並成功從摔跤轉型至MMA，一口氣在UFC奪得8連勝，取得在UFC213挑戰時任冠軍Robert Whittaker的機會。可惜最終挑戰失敗。

其後UFC 待Romero 也算不薄，連續兩次讓Romero 挑戰冠軍及暫定冠軍，可是Romero 「不爭氣」地兩次都過磅超重，讓大好機會白白付之流水。對於42歲的Romero 而言，今次對陣Adesanya 很可能是他挑戰UFC 冠軍的最後機會。



健美般的身材雖然令Romero 的打擊充滿爆發力，卻也成為他的重擔，每次的巨量減重大大削弱他的持久力，在UFC 213 對上Whittaker時更是表露無遺。Romero 雖然有頂級的摔跤技術，但他並沒有倚賴它，反而成功發展出屬於自己的打擊模式。他擅長穩守突擊，就如對上Rockhold 那場，沉穩地守住Rockhold 的打擊，同時「儲氣」等待機會打出一波全力攻勢。

假如Romero 採取一般「穩守突擊」的話，很可能只會落入Adesanya 擅長的打擊節奏中，被對方一步步削弱體力。如果Romero 要取勝的話，必須把握頭三回合的機會，不斷向前壓迫Adesanya 封鎖其擅長的打擊距離。

到底「神兵」能否把握這最後機會嗎？

▍副賽︰張偉麗 對陣 Joanna Jędrzejczyk

UFC 248的另一要點在於中國第一位UFC拳后張偉麗的首場衛冕戰，對陣前冠軍Joanna Jędrzejczyk。



+ 6 + 5 + 4

張偉麗幼年學習散打，在2006年奪下河北省散打冠軍。2013年她在MMA 正式出道，在加入UFC 前曾是崑崙決自由搏擊最輕量級冠軍。2018年8月，她跟UFC 簽約，其後連續三場取勝後，乘著「UFC 深圳」舉辦得到了挑戰時任冠軍Jessica Andrade的機會。

在賽前訪問時，Jessica Andrade曾表示只要把雙方距離拉近就可以摔倒對手，而比賽一開始Jessica Andrade就依她所言立即衝前搶攻。可是Jessica Andrade卻沒能如計劃般取得摔投的距離，在完全接近前就受到張偉麗的重擊。



張偉麗一擊得手後立即展開更強烈的攻勢，以手肘連擊再抱緊對手展開猛烈的膝撞。Jessica Andrade再次倒地，裁判Leon Roberts見狀於比賽第一回合的42秒終止賽事。張偉麗這次的勝利不但讓她成爲UFC新一任的115磅女子冠軍，更是歷史上首位來自亞州的UFC冠軍。



今次對上的前冠軍Joanna Jędrzejczyk，曾一度以強大的打擊能力統治該量級，但由於連續敗給前冠軍Rose Namajunas，現時可說是重新上路。

預期張偉麗將會在首回合採取猛攻，但JJ當然亦會有所提防。對於張偉麗來說，其實未曾真正進入過五回合的持久戰，預期JJ 會以此作出戰術部署，把比賽帶入自己節奏當中。

相信這場比賽對張偉麗來說，是必經的磨練。

