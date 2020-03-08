【UFC 248】張偉麗激鬥JJ成功衛冕　Adesanya悶鬥勝Romero

看完UFC 248兩場冠軍戰，雖然張偉麗和Israel Adesanya都成功衛冕，但比賽內容卻大大不同，感覺就如「一面天堂一面地獄」。

▍張偉麗激鬥Joanna Jedrzejczyk 五回合拳拳到肉硬打硬

+ 8 + 7 + 6

相信這場比賽毫無疑問會入選「2020年度比賽」，甚至列為「史上最佳女子比賽」也不為過。

賽前兩人曾因「新型冠狀病毒」（俗稱「武漢肺炎」）而出現過一些小磨擦，張偉麗亦因為疫情而不得不先經泰國前往美國，不過最終都無損二人對決的表現。

比賽一開始，雙方並沒有馬上發起猛烈攻勢，反而在籠中互相捉摸對方節奏。Jedrzejczyk率先以低掃進攻，然後雙方展開一場高水準的拳腳攻防，張前腳踏後避開。JJ嘗試以拳腳組合打開攻勢，但不難看出張偉麗在拳質（力量）上明顯佔優，張即使中拳或被低掃後亦可以馬上打出組合還擊。JJ數次以前踢作部署，但都被張逮住反擊，以右拳正中JJ頭部。首回合在雙方都打出"Late Punch"之下完結。

第二回合，JJ繼續以低掃狙擊張偉麗前腳為主。一分半鐘左右，張嘗試下潛作作抱腿摔失敗，演變成籠邊纏鬥。JJ在籠邊表現強勢，在維持壓迫之餘以膝擊打出傷害。張在嘗試摔技不果後，以兩記肘擊脫離纏鬥。差不多剩兩分鐘時，張右拳重擊JJ，迫使JJ 落入守勢，可惜張無法進一步追擊。其後JJ 左高踢擦中偉麗下巴，追擊時意外頭錘撞中張，第二回合在籠邊結束。



+ 2

第三回合，JJ轉成左架使張一時反應不及，增添左踢作為武器，但後在互相搏拳時始終不及張。張以往只打過三回合比賽，雖然早段左勾拳得手，但去到回合中段體力稍稍跟不上節奏，被JJ搶去攻勢，鼻子亦遭擊中流血。及至回合後半，張身體踢擊得手，JJ以前踢還擊時再被張抓到，再加上一記右拳重重擊中JJ額頭，馬上令其腫脹起來。回合也在激烈對決中完結。

及至第四、第五回合，張偉麗進入未知的領域，雖然體力明顯下降，但張盡力維持住打擊頻率及速度。JJ嘗試主導攻勢，但每次打出組合拳時，不時都被偉麗還擊打中，但雙方都毫不畏懼地繼續全力打揮擊。JJ數次當張打出刺拳時都大幅向右避開，雖然防到搏拳時的勾拳，但卻無法即時還擊。



One of the greatest fights of all time. What a battle. #UFC248 pic.twitter.com/011Iv6W8NV — Spinnin Backfist (@SpinninBackfist) March 8, 2020

去到第五回合，張偉麗越戰越勇，左勾拳數度得手，甚至把JJ的鼻子擊至變形，成功搶回優勢。雙方直至比賽完結之前，都在不斷壓前激烈搏拳。最終這場精彩比賽的結果落入裁判手上決定。兩位裁判認為「48：47 張偉麗」，一位裁判認為「48：47 JJ」，結果張偉麗以「分歧判定」衛冕UFC Strawweight 冠軍，守住中國首個UFC 冠軍。



（UFC 網頁擷圖）

單是文字描述的話，絕對無法足以形容這場比賽的精彩程度，兩位拳手合共打出近800記打擊，當中有效果打擊數超過340記。從兩人的賽後照片，更能反映比賽的激烈情況。

這絕對是一場激烈到可以入史冊的女子比賽！

▍Israel Adesanya 悶鬥「不動如山」Yoel Romero

假如張偉麗跟Joanna Jedrzejczyk 的對決能以「猛烈如火」來形容的話，Israel Adesanya 跟Yoel Romero的對決則是「深寒似冰」⋯⋯或者更生動地說，一場悶過「大師兄vs外賣仔」的比賽，就連旁述Joe Rogan 都差點要把《金瓶梅》拿出來了。



+ 10 + 9 + 8

原先大家都期待新進冠軍Adesanya 會被Romero 充滿爆發力的打擊或摔技難倒，或是得到第三次機會挑戰冠軍的Romero 會使出渾身解數來爭奪冠軍，可是比賽卻沒有照大家想像般進行。



When you and your friend are trying to figure out the controller buttons. 😂#UFC248 pic.twitter.com/B5rY6D00Q3 — Durell “The Bull” Edwards (@Gamble_Healthy) March 8, 2020

Romero 採取「守株待兔」的打法，原地擺出防守姿態靜待Adesanya 前來打擊，計劃逮住機會作出全力反擊，但卻完全不作主動進攻。或許對於Adesanya而言，Romero的策略的確頗為有效，因為他不能施展一貫透過打擊引誘對方犯錯的打法，在第一回合嘗試主動打擊時更被Romero 勾拳反擊擊中。於是Adesanya 選擇在其後的時間維持外圍打擊，以低掃多次擊中Romero 造成傷害。



在這樣的情況下，一方只原地穩守等待，一方只在外圍打擊，在整場比賽只有數次真正交手。在賽畢五回合後，雙方合共擊中的打擊不足100。雖然，在冠軍賽動輒失去腰帶是會令人特別謹慎，亦明白雙方都想以反擊取勝，雙方都不想露出破綻，但也不能完全不作主動吧⋯⋯

結果，Israel Adesanya 以「一致判定」悶勝 Yoel Romero，守住他的冠軍頭銜。



比賽有點像當年Anderson Silva 對上柔術好手Demian maia 的情況一樣。Silva十分擅長閃避及打反擊，而Maia 則十分擅長寢技地面戰。前者不想被Maia 帶到地上所以只在遠距離低掃打擊，後者無法近身施展摔技。雖然最後Silva 以踢腳悶勝，但至少Maia曾經嘗試接近過Silva。反觀Romero，去到第五回合都只繼續採取被動⋯⋯

UFC 主席Dana White 在賽後表示：「Romero 應該盡能力去贏得比賽，但他明顯沒有那樣做。⋯⋯Adesanya 打了場聰明的比賽，他留在外圍以低掃打擊，亦有選拳進攻。」



在這樣一場沉悶的冠軍賽中，責任自然落入兩位拳手身上。有趣的是，他們也有各自的「說法」。Adesanya 認為自己有嘗試過進攻，亦試過引誘對方行動，但Romero 只是站在原地不為所動，好像「木人樁」（Wooden Kungfu Dummy）一樣，於是自己只好採取外圍打法。

Romero 則形容Adesanya是「鬼」並只在籠中不斷「逃跑」，根本就不想正面對決。又認為觀眾是希望觀看「搏擊」（Fight）而不是看「賽跑」，所以Adesanya 應該堂堂正正地站在自己面前，跟自己一決高下，而不是「要老人家追著年青人般賽跑」。

或許Adesanya 的確可以做得更多，但他至少有維持主動，不只在外圍打擊，亦曾嘗試過接近打擊。在比賽過程來看，Romero 作為挑戰者是否應該更加主動去爭奪冠軍，而不是「不動如山」地等對方「送上門」呢？

可以肯定的是，Romero 應該不會再有下一次機會挑戰冠軍吧。如無意外，Paulo Costa 或許很大機會成為下一位挑戰者。

▍UFC 248 其他賽果