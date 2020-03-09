【摔角】 Kurt Angle 從奧運摔跤金牌到職業摔角冠軍

在職業摔角選手中有不少選手都曾經是美國學界摔跤的前運動員，當中甚至有曾出戰奧運摔跤的選手。而在近20年間，要數最成功由業餘摔跤轉投到職業摔角的運動員就應該要數奧運摔跤金牌得主Kurt Angle。Kurt Angle不但在日本和美國的職業摔角比賽中都大受歡迎，更是少數同時入選美國TNA和WWE兩大摔角組織名人堂的摔角手。但除了他在職業摔角擂台中表現出色外，Kurt Angle的摔跤能力也絕對是近年在職業摔角中最真才實料。甚至有傳言指Kurt Angle曾在真實交鋒中擊敗後來成為UFC重量級冠軍Brock Lesnar。

在1999年正式於WWF出道，在這20年間，Kurt Angle在北美和日本的職業摔角賽事中贏得了不少的冠軍腰帶。他在幕前的角色一直標榜他是一位奧運冠軍，但在真真假假的職業摔角世界中，觀眾很快就被他幕前的形象所吸引而忘記了Kurt Angle其實真的是一位奧運金牌得主，而他的摔跤能力在近代職業摔角選手中可以說無人能出其右。

1996年奧運時期的Kurt Angle。圖片來源：Getty Images

荊棘滿途的奧運金牌之路

Kurt Angle是少數同時贏得少年全國大賽(Junior Nationals)、NCAA美國大學體育協會大賽、世界錦標賽和奧運金牌的摔跤運動員。

從七歲就開始學習摔跤，Kurt Angle在少年隊時就在州份摔跤比賽中排名第三，並在1987年獲得了賓夕法尼亞州摔跤冠軍賽的冠軍。在大學時期，Kurt Angle曾兩次獲得NCAA美國大學體育協會I組冠軍及在1991年獲得全國賽的亞軍。

大學畢業後，Kurt Angle以成為奧運冠軍為目標而努力。 他先在1995年的FILA摔跤世界錦標賽(World Wrestling Championships)中獲得了金牌，然後開始在賓夕法尼亞州的Team Foxcatcher中跟隨前奧運金牌得主Dave Schultz備戰1996年夏季奧運。

Dave Schultz (左) 與弟弟Mark Schultz (右)。圖片來源：https://bit.ly/328McZE

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可惜在Kurt Angle入隊後不久，Dave Schultz於1996年1月卻被Team Foxcatcher的贊助人John du Pont在精神失常下近距離槍殺。在距離奧運只餘下半年時間﹐而TeamFoxcatcher被迫解散的情況下，Dave Schultz的遺孀Nancy建立了Dave Schultz Wrestling Club繼續資助正在備戰的摔跤運動員。爲了繼承Dave Schultz的遺志，Kurt Angle亦決定留在Dave Schultz Wrestling Club中為奧運備戰。

不過Kurt Angle挑戰奧運之途可以說是充滿荊棘，除了Dave Shultz的離世外，他在參加1996年奧運選拔賽時還帶著嚴重的頸部傷患，包括兩個頸椎骨折、兩個椎間盤突出以及四塊肌肉拉傷。但儘管如此，Angle還是獲得了出賽的資格，並於傷患的困擾下在奧運中過關斬將，於決賽中奮戰八分鐘後在平手的情況下由評審裁定獲勝，擊敗伊朗對手 Abbas Jadidi成為1996年夏季奧運自由式摔跤重量級級別的金牌得主。

WWE中最成功的反派之一

身為奧運摔跤金牌得主，Kurt Angle本來對職業摔角可以說是非常厭惡。在1996年奧運完結後，WWF (World Wrestling Federation，即後來的WWE) 曾以一張為期10年的合約向他招手，但Kurt Angle對加盟職業摔角表現得興趣缺缺，加盟一事很快就被他放在一旁。

Kurt Angle對職業摔角的看法直到1998才改變，而因為原本的合約邀請已經失效，決定加入職業摔角的Kurt Angle從頭接受WWF的面試並獲得5年的合約，之後加入了職業摔角名宿 Dory Funk Jr.的團隊接受訓練。

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職業摔角時期的Kurt Angle。圖片來源：https://bit.ly/2TNJDZf

憑著天賦和運動神經，Kurt Angle在經歷了短暫的中小型團體演出後，很快就在WWF參戰一些不在電視上播放的比賽，之後在1999年11月正式於WWF電視節目中出道。出道不久後來，劇組將Kurt Angle定位為反派角色，把他塑造成一個看輕其他職業摔角手和觀衆的奧運運動員，以突顯職業摔角和業餘摔跤中一直存在的矛盾。雖然除了在特定的故事綫外多數時間都擔任反派，Kurt Angle不論在擂台内的技術或是對角色的演繹都十分出色，讓他在職業摔角界大受歡迎。

Kurt Angle在2019年退居幕後，為WWE擔任幕後製作，但他對職業摔角和業餘摔跤的貢獻都受各界所重視。他在2001入選美國摔跤協會USA Wrestling的名人堂，在2006年被選為歷史上十五位最傑出的學界摔跤運動員，並在2013年和2017年分別入選TNA和WWE美國兩大職業摔角團體的名人堂。他也在2016年時入選國際運動名人堂 International Sports Hall of Fame。

Kurt Angle在2017年入選WWE名人堂。https://bit.ly/2TAIKEI

鬥嬴Brock Lesnar

雖然職業摔角是以表演為主的娛樂節目﹐但在職業摔角中的摔角手中，有不少在摔跤和格鬥技上有真才實學。像日本早期的豬木、虎面人佐山聰或是90年代美國的Chris Jericho和The Undertaker等都是公認的好打之人。

而說到WWE的強人，就當然不得不提Brock Lesnar這位前UFC重量級冠軍。在Brock加入UFC之前，他也是以NCAA美國大學體育協會大賽摔跤冠軍的身份進了WWE。而在2002年，Brock Lesnar和 Kurt Angle這兩位在當時WWE在炙手可熱的摔角手除了在幕前拼過你死我活外，據說在幕後也曾正式「交鋒」。

前UFC重量級冠軍Brock Lesnar。圖片來源：Getty Images

根據Angle在一個訪問中表示，Lesnar有次當面跟Angle說他可以輕易擊敗Angle，因為Angle身形實在太小。於是Kurt Angle就在一次練習完結後把握機會向Brock Lesnar進行挑戰。在Angle發出挑戰的「邀請」後，其他的摔角手識趣的離開擂台，然後兩人就在眾人圍觀下在擂台中進行了一次「摔跤賽」。

「我們開始較量。雙方的實力其實相當。他比我重90磅，但我把他摔倒圍繩上大約7到8次。不過他會以碰到圍繩而宣布出界而從新開始。那也沒有關係。我確實把他摔倒了一次。而他一次也沒有成功。」Angle回憶當時的情況。

這場較量後來廣爲流傳，也有不少的職業摔界人士作證指Angle確實成功摔倒Lesnar而獲勝，當中包括著名的WWE旁述員Jim Ross。而對於這個故事，Lesnar也從來沒有否認。

Brock Lesnar與Kurt Angle。圖片來源：https://bit.ly/2TRZyFQ

參戰MMA之路

除了Kurt Angle是否真正的奧運冠軍外，另一個經常出現的問題就是假如Kurt Angle打MMA綜合格鬥的話，會有什麼成績？而其實，Kurt Angle也曾經打算轉戰綜合格鬥，但是最後還是決定留在職業摔角中。

Kurt Angle在1998年參與職業摔角前，也不是沒有考慮過轉戰到MMA一試身手，但當年UFC的情況實在太糟糕，加上拳酬沒有職業摔角吸引，所以還是選擇了職業摔角。不過當年從業餘摔跤轉戰到MMA而獲得不錯成績的選手如Mark Kerr和Randy Couture，據說在摔跤賽中都曾敗在Kurt Angle手下。

前UFC輕重量級冠軍Randy Couture。圖片來源：https://bit.ly/3cHSFzA

而當Kurt Angle在職業摔角成名後再次考慮參加MMA綜合格鬥賽事時，不少的北美組織都有與他接觸，當中包括 World Series of Fighting、Elite XC和UFC等，但都未能成事。而在2008年時，UFC在舉辦第十屆TUF真人Show 《The Ultimate Fighter: Heavyweights》時，除了著名街頭打架王Kimbo Slice外，UFC主席Dana White也曾向Kurt Angle作出參賽邀請，並希望他在節目之後加入UFC。Kurt Angle當時這個邀請深感興趣，甚至通過了體能測試。但無奈他只有四個半星期去準備，而UFC亦要求他離開TNA職業摔角全職打UFC，鑒於時間不足加上剛與TNA職業摔角簽約的關係下，Kurt Angle唯有拒絕。