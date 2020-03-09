【UFC 248】羅拔唐尼習詠春改變人生　看MMA比賽興奮露兩手

在3月8日舉行的UFC248比賽中，張偉麗與JJ(Joanna Jedrzejczyk)的精彩對決備受好評。原來在比賽期間，電視鏡頭搜播台下觀眾席，見到席中觀中有荷里活影視紅星Robert Downey，他知道鏡頭拍著他，突然打了一套詠春拳，大獲網友讚賞。對武術迷來說可能是習常已知的事，但一般觀眾未必清楚，Robert Downey Jr是一名學習詠春多年的好手，他更曾表示詠春讓他學會自律，走過人生低谷。
大家也知道，Robert Downey Jr早於1985年出道，在電影圈多年，但在拍攝Marvel電影《Iron Man》再次人氣彈起之前，因為吸毒入獄等負面新聞，有一段長時間事業和人生都陷入谷底。然而，他在這個時候學習武術，讓自己重拾自信和紀律的生活。
Robert Downey Jr自小以李小龍為偶像，因而在他人生低谷時，他決定了學習偶像曾學過的拳術詠春，2003年時師從LA Wing Chun Academy創辦人Eric Oram(葉問早期弟子張卓慶傳人、張亦是李小龍師兄)學習詠春。
據這名曾教授多位名人詠春的師傅透露，他起初認為Robert Downey Jr無法戒除毒癮，故對他有以下要求：
「當時已沒有荷里活的公司願意替他的電影承擔保險，他亦沒有戲可拍。我跟他約法三章，只要他有一堂翹課，我便會斬掉他的手指並餵他吃。」
(左起)Robert Downey Jr與老師Eric Oram，Eric的老師便是葉問弟子張卓慶。(網上圖片)
結果，Robert Downey Jr真的走堂，Eric Oram對他說不用來。結果，有一班製作人馬上聯絡師傅作擔保，證明Robert Downey Jr當時因為開會，沒有手機可打電話請假，不是他本人的錯，希望師傅給他機會。而這次以後，Robert Downey Jr沒讓人失望，刻苦學習詠春，後來判若兩人，成為我們現在見到的「鋼鐵人」。
後來Robert Downey Jr在一次訪問表示，專心練拳的習慣，令他保持專注和身心健全，對他有很大的影響。他將現在的成就，部份歸功於武術，並指武術拯救了他的生命。在UFC比賽中，內地網民說他打得一手流利詠春，雖然小編只是覺得他隨手打了幾下日字衝拳，但也可見詠春對他影響之深。
過往Robert Downey Jr也不時在電影中露兩手，例如在電影《福爾摩斯》中便以詠春對敵，而在《Iron Man 3》中更曾有一幕他打木人樁的情節讓他露兩手。