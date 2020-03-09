【UFC 248】羅拔唐尼習詠春改變人生　看MMA比賽興奮露兩手

在3月8日舉行的UFC248比賽中，張偉麗與JJ(Joanna Jedrzejczyk)的精彩對決備受好評。原來在比賽期間，電視鏡頭搜播台下觀眾席，見到席中觀中有荷里活影視紅星Robert Downey，他知道鏡頭拍著他，突然打了一套詠春拳，大獲網友讚賞。對武術迷來說可能是習常已知的事，但一般觀眾未必清楚，Robert Downey Jr是一名學習詠春多年的好手，他更曾表示詠春讓他學會自律，走過人生低谷。

大家也知道，Robert Downey Jr早於1985年出道，在電影圈多年，但在拍攝Marvel電影《Iron Man》再次人氣彈起之前，因為吸毒入獄等負面新聞，有一段長時間事業和人生都陷入谷底。然而，他在這個時候學習武術，讓自己重拾自信和紀律的生活。

Robert Downey Jr自小以李小龍為偶像，因而在他人生低谷時，他決定了學習偶像曾學過的拳術詠春，2003年時師從LA Wing Chun Academy創辦人Eric Oram(葉問早期弟子張卓慶傳人、張亦是李小龍師兄)學習詠春。

據這名曾教授多位名人詠春的師傅透露，他起初認為Robert Downey Jr無法戒除毒癮，故對他有以下要求：

「當時已沒有荷里活的公司願意替他的電影承擔保險，他亦沒有戲可拍。我跟他約法三章，只要他有一堂翹課，我便會斬掉他的手指並餵他吃。」