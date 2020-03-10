【Meme】美國隊長「迷因」古代版　《清明上河圖》見庶民武鬥文化

最近網絡流行《美國隊長》的迷因(Meme)，利用電影中隊長遭九頭蛇成員圍攻情節，配上各種爆笑或無厘頭對話，而廣受大家歡迎。早前台灣「故宮精品」亦推出了一個相似情節的《清明上河圖》版本，配上很多歷史玩笑對話，最後又是一群「宋代人」圍毆的畫面。其實，教科書一般說宋代重文輕武，但宋代實質是一個充滿活力的時代，民間也流行摔跤文化。單在《清明上河圖》中，便有數個市民聚集圍鬥的情節，這次我們以這幅名畫，為大家介紹宋代庶民摔跤文化。

(下文所用的《清明上河圖》，源自兩個不同版本)

《清明上河圖》為北宋畫家張擇端所繪，作品描繪北宋京城汴京(今河南省開封市)沿河的繁華景象，原畫長約5米，高24.8厘米，現藏北京故宮博物院，是中國傳世名畫之一，後人亦以此幅名畫為藍本，製作不同的版本。而台灣「故宮精品」所用來製作迷因的《清明上河圖》，為現在台灣國立故宮博物院所藏清院本，由清宮畫院畫師陳枚、孫祜、金昆、戴洪、程志道在乾隆年間協作完成，並增添了明清時代的特殊風俗，增添了如戲劇、猴戲、特技和擂台等，畫作尺寸亦擴展至長1152.8厘米、寬35.6厘米。

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現存的《清明上河圖》眾多版本，多為明清時代畫師所作，難免滲入了他們時代的風俗，但宋代民間流行摔跤，是有文獻可證。早於唐宋時期，中國已流行相撲(古代又名為「角牴」)，宋代人吳自牧撰《夢梁錄‧角牴》條目，便指出「角牴者，相撲之異名也，又謂之爭交也」。在宋代，相撲比賽常見於宮廷或外交酬賓宴會作壓軸表演，相撲更成為官民都愛看的競技項目。南宋時更定期匯集全國武林高手，在杭州護國寺南高峰舉行「露台爭交」，為中國最早記載以摔跤為主的武術擂台，亦因此在宋代出現中國第一本論相撲/摔跤的專著，署名調露子著作的《角力記》。

有關宋代角牴規則具體描述，在當時流行的平話小說保留不少細節。《水滸傳》第104回寫王慶與段三娘比賽相撲：「王慶見她是個女子，又見她起拳便有破綻，有意耍她……王慶將身一側，那女子打個空，收拳不迭，被王慶就勢扭定，只一交，把女子攧翻；剛剛著地，順手兒又抱起來，這個勢叫做『虎抱頭』。」第74回寫摔跤好手燕青和任原比賽：「燕青卻一個搶將入去，用右手扭住任原，探左手插入任原交襠，用肩胛頂住他胸脯，把任原托將起來，頭重腳輕，借力便旋四五旋，旋到獻台邊，叫一聲『下去』，把任原頭在下，腳在上，直攛下獻台來。這一撲名喚『鶴鴿旋』。」

宋代相撲有女相撲手，當時稱為「女颭」。(網絡圖片)

而《角力記》中載有宋代一首題為《題牆上相撲畫》詩：「黑漢勾卻自漢頸，白人捉住黑人腰，如人要辨輸贏者，直須牆隤始一交。」我們從上文引述以強打弱的「虎抱頭」和以小打大的「鵓鴿旋」，引證《角力記》中的引詩，反映相撲比賽倒地就分輸贏，不一定要將對手擊倒或打下擂台。

然而，現存文獻仍然有些令人無法理解的規則。例如宋代張舜民《畫墁錄》說遼人「角牴以倒地為勝，不倒為負。」以倒地的選手為勝，這規則現在也無法為人理解，或許是歷史紀錄問題所致。

說回《清明上河圖》，我們在幾個版本中都見到宋代庶民在通衢大路中，出現群眾聚集過兩招的畫面，看來宋代人很輕易便以摔跤決恩怨，斷爭訟，或以此為大家娛樂。

下面這幅圖，是否很眼熟？它就是清院本《清明上河圖》中用來製作MEME的群眾打鬥一角。

清院本《清明上河圖》群眾打鬥場面。(網上圖片)

在清院本中，除了上面這個地方有打鬥外，同畫也有另一個搏鬥場面。可能是兩個人在為爭打井水而挑起水桶互鬥。

清院本《清明上河圖》一角，見到二人爭井水打鬥。( 資料圖片)

在明朝仇英版的《清明上河圖》中，亦繪有兩個壯漢打交互扯頭髮，另一邊亦有很講究規矩，有群眾圍觀的相撲表演。

明朝仇英本《清明上河圖》，有百姓看相撲比賽圖。(資料圖片)

明朝仇英本《清明上河圖》。(資料圖片)

在宋代，相撲比賽規則稱為「社條」，在賽前雙方都要立下生死狀，由裁判朗讀規則。上文引《水滸傳》燕青與任原約戰，「燕青再上獻台來，要與任原放對。部署（相撲裁判）向他先要了文書，懷中取出相撲社條讀了一遍，對燕青道：『你省得嗎？不許暗算！』燕青冷笑道：『我單只這個水褲兒，暗算他什麼 』」為保證比賽公平，因此嚴禁選手有暗算行為，所以中國古代相撲比賽前都要張開手臂、抬腿，以示沒有攜帶暗器。