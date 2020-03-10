【UFC248】Joanna Jedrzejczyk前額變形　傷勢會有長遠影響嗎？

3月8日UFC248張偉麗對Joanna Jedrzejczyk這場精彩賽事圓滿結束，但餘韻仍熱，媒體都係關注Joanna Jedrzejczyk傷勢。大家都見到她的頭型明顯變形，慘不忍睹，究竟她有沒有傷到頭骨？傷勢有深遠影響嗎？

在第三會合時，已見到JJ前額開始變形。(短片截圖)

根據賽事片段，JJ是在第三回合前額吃了張偉麗一拳，前額開始見到突出，而第三回合完結時，鏡頭拍她回籠邊時，亦已見到前額有更明顯變形。在第四回合，她再一次迎面吃了對手一拳，結果賽事終結時她因傷勢樣子變得判若兩人。

JJ所受的創傷，據Youtube頻道Brian Sutterer MD主持人所說，是前額血腫(Forehead Hematoma)。人體佈滿微小血管，不同於搏擊比賽中經常受傷的部份例如手脾，大腿和身軀，這些位置滿佈脂肪和肌肉緩衝保護，而頭部前額部份，只有一層很薄的皮膚保護著血管。當前額受到打擊創傷，微絲血管破裂，血液開始溢出並滲滿前額組織，令到前額腫脹，更甚者可以蔓延至眼部，腫脹部份影響視力。