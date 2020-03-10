【UFC 248】 Romero怪擋被指是52 blocks　連《幽靈刺客》都有練

星期日Yoel Romero 與Israel Adesanya 一戰，因為二人都沒有什麼大動作，結果讓很多人摸不著頭腦。而另一個令人感覺奇怪的地方是Yoel Romero 的手部有大量特別動作，讓人想到傳說中的「來自黑人的監獄武術 - 52 Blocks」。

▍Yoel Romero 與 52 Blocks

把Yoel Romero 跟52 Blocks放在一起，其實已不是早一兩天的事。早在上年十月，52 Blocks的其中一個組織就介紹了Yoel Romero在MMA使用的52 Blocks技術：



而星期日UFC 248 的賽後訪問中，Israel Adesanya 談及下位可能對手 Paulo Costa時，也有嘲諷了Yoel Romero一下：

所有事情都按照原定計劃進行，但我現在比以往都更加期待這場比賽。因為我實際上有將有一場「比賽」，一個不會只站在那裡對我做52 blocks的人。 他(Paulo Costa)將會向前進攻，承受壓力，並讓我可以擊中他很多次。 Israel Adesanya

+ 6 + 5 + 4

▍傳說中的「黑人監獄武術 - 52 Blocks」

但究竟什麼是 52 Blocks?

來自維基的說法， 52 Blocks 又名 Jailhouse Rock ，用於描述在美國刑事機構中的各種搏擊方式的集合。 JHR在不同區域的「風格」各不相同，但它們共同強調在一些基本原則之下的即興創作。52 Blocks 最初是一些地方幫派的搏擊方式，逐漸經歷了一些編纂過程後，才能在主流文化中出現。

但在黑帶雜誌中，一有篇訪問是關於52 Blocks。當中受訪者Mahaliel Bethea是一位教導此武術的教練，他則指出這個武術「以非洲作為中心」，但因為黑人長期受壓又被監禁，這門武術在監獄中成長，變為其中的搏擊方式。不過，來源是源自非洲。之所以在有色人種中廣泛流傳，是因為這門武術都是有熟人在監獄中帶回去，並在社區中傳開去，而且不用收費，成了很多人的第一個接觸的武術。技術包括拳術、短棍、小刀甚至手槍。

在流行文化中，《幽靈刺客(Blade)》的主角Wesley Snipes就是一位有名的研習者。饒舌歌手Ludacris在《狂野時速》中亦有使用某些52 Blocks的技術，Larenz Tate在《Gun Hill》中也有用到。饒舌嘻哈樂團武當幫（Wu-Tang Clan）的歌中也有提及52 Blocks。



《幽靈刺客》中也曾出現過52 Blocks。(Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

以下是Ludacris的練習片段：





▍不是，再問一次，「什麼」是 52 Blocks

說了一堆空泛文化背景，也好像說不清它的源流變化。甚至有人質疑這種「武術」是否存在。而且，不同片段中的52 Blocks的技術都有所不同，就如Mahaliel Bethea所說各人也可以把一些技術帶進去，在此，只能以一個「技術集合 + 中心思想」的方式去理解。

Mahaliel Bethea 說52 Blocks的技術特點之一位在格檔的同時，弄傷對方出拳的手。所以在不同的片段中看到52 Blocks 會用大量的手肘去作格擋及攻擊。同時以近距離格鬥為主，武器就算用小刀，都注重刺而非割，大多時更以碎冰錐代替（大概是因為更隨手可得吧）。

按觀察，52 Blocks中有很多抬起前手手肘的防禦，而且不是對方出拳再轉用手肘，而是在預備動作中已經像類似詠春膀手的動作擋在面前，但又不是拳擊那種Philly Shell / Shoulder Roll的防守方法，因為手肘會抬得更高。



52 Blocks 這個名字按Mahaliel Bethea說是來自一個卡牌訓練遊戲：從啤牌中抽出一張牌，看看數字是多少來決定可以出多少拳，對方要擋多少次，例如抽到8，就打8拳對方擋8次。但如果命名方或是按這種說法，又好像太兒戲？

另一說法，則是這個「武術」有52種擋的手法，所以叫52 Blocks(格擋)。不過是哪 52種呢？同樣眾說紛紜：

這種帶有神秘色彩及黑人社群的「口耳相傳」的地道感的武術，讓所有黑人搏擊選手做一些奇怪手部動作時，都會有人評論說是52 Blocks。

話說回頭，看到有評論指出Yoel Romero 這些「交叉手防禦(cross-armed guard)」在拳擊中其實也有出現， 不少著名拳手，如George Foreman就有用過，而他的教練就叫這動作做「鎖(the lock)」。這種防禦手法在對陣 Luke Rockhold 時的確很有效，擋下了不少刺拳。

其實不同武術有相近技術很正常，與其猜Yoel Romero 是否「傳人」，不如多發掘這些技術的運用吧。

