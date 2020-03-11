【東京奧運．拳擊】曹星如鬥世界冠軍　認識業餘拳擊評分制度

「神奇小子」曹星如迎戰世界冠軍，首回合有一位裁判認為「10：8」對方勝。到底當中有冇搞錯？

在昨日「神奇小子」曹星如迎戰世界冠軍米薩夏利諾夫（Mirazizbek Mirzakhalilov）一賽中，首回合有一位裁判認為「10：8」對方勝，同時卻有另一位裁判認為「10：9」星如勝。到底當中有冇搞錯？且讓武備志分析一下業餘拳擊的評分制度。

▍曹星如對世界冠軍的比賽情況

首先，我們再重溫一下曹星如對上世界冠軍時的情況。

比賽影片連結︰奧運頻道 （2:15:46開始）

+ 4 + 3 + 2

在首回合中，兩人在初段便即時入局。米薩夏利諾夫佔據台中央向星如壓迫，以後手打出快速追擊。星如在外圍保持距離作外圍打擊，避免讓對方輕易打出擅長的近身連擊。二人數度在外圍換拳後，星如嘗試壓進至台中位置，主動跟對方近距離以組合拳搏拳。可惜世界冠軍在力量及抗打力上佔優，換拳時星如往往被反擊中斷攻勢。不過即使如此，星如每當被擊中後，都明顯有意識還以一波攻勢去搶分，所以這回合可以算是互有攻守。



首回合計分表出現....（圖片擷取自︰Olympic Channel）

然而在第一回合的評分中，卻出現以上的結果。三位裁判給米薩夏利諾夫「10︰9」，一位給星如「10︰9」，最後一位卻給米薩夏利諾夫「10︰8」。換言之，裁判對這回合的表現出現了三種不同「判斷」。就連比賽旁述都只能說︰「這分數表充分說明了拳擊運動的評分是多麼的主觀。」



第二回合計分表。（圖片擷取自︰Olympic Channel）

去到第二回合，「JUDGE 1」有別於其他裁判，再次作出「10︰8」的評分。比賽又沒有出現擊倒，又不是明顯的「強弱懸殊」，當中是否搞錯了甚麼呢？

到底業餘拳擊的評分準則為何呢？真的是可以「完全主觀」的嗎？

▍業餘拳擊的評分制度

我們必須先細閱一下奧運拳擊賽例。

自2016年里約奧運起，國際拳擊總會（AIBA）改奧運拳擊規則變「回合十分制」（10 Point Must System），跟職業拳擊相同。比賽時會有1名拳證執法，有5名裁判負責評分。

根據AIBA的賽例，裁判評分需要按照以下標準：

有效擊中目標區域的次數 •打擊必須符合法定打擊標準。 •應該考慮這些打擊的數量和質量。 •當擊打數量相等時，擊打質量可以決定該回合的獲勝者。 以技術和戰術優勢主導回合 •以進攻和防守相結合控制比賽的拳擊手。 •是「有效侵略者」的拳擊手。 •不斷向前進攻的拳擊手不一定是「有效侵略者」。 •一名拳擊手，以進攻和防守相結合的方式控制回合，並得分明確並能同時防守對方的反擊。 •迫使對方有所動作，並主導回合節奏的拳擊手。 •導致對手打空的拳擊手，並使其他拳擊手容易受到反擊。 •拳擊手打出有效的刺拳反擊，並讓對手退後。 •一個拳擊手，主導擂台中的位置和動作的速度（例如，橫向運動）。 •抵消拳擊手的風格或類型：拳手vs拳擊手，反架對正架，切擂（Ring cut），將對手逼到一個角落等。 •以擋格、側閃、上下擺動、拍擋和步法等成功避免被對手明顯擊中。 •身體打擊：是一種戰術及技巧表現。 競爭性 •一直努力通過整個回合獲勝的拳擊手。 •拳擊手不斷表現出對競爭和勝利的強烈渴望。 •不斷表現出主動性的拳擊手。

在每個回合結束時，每位裁判會給「優勢拳手」10分的分數，並會按照雙方表現差距給予「劣勢拳手」9分或更低的分數，7分是最低分數。



「10：9」：雙方表現接近 •當兩個拳擊手在大多數條件下均等時。 •回合中可能包站立讀秒或擊倒（Knockdown）。 「10：8」：明確獲勝者 •由於得分的質量差異很大，因此有明顯的贏家。 •有一個明顯的獲勝者，其有效擊打次數明顯較少，可能包括站立讀秒或擊倒（Knockdown）。 「10：7」：完全壓制 •在所有條件下，一位拳擊手完全優於另一位拳擊手。 •由於得分的質量差異很大，因此有明顯的獲勝者，其中可能包括站立讀秒或擊倒（Knockdown）。

當中有兩點需要留意，就是「業餘拳擊」中對於「讀秒」的看法跟職業拳擊略有不同。拳證會在選手被重撃時，為保障選手安全而讀秒。原則上業餘拳擊被拳證讀秒不會帶來減分，但卻影響台下裁判比分印象。如果雙方選手在實力相若換拳時，突然被讀秒變相被剝奪還撃機會。

因此即使沒出現「站立讀秒或擊倒」的回合也可判「10︰7」；而在「10︰9」的回合，也可以出現「站立讀秒或擊倒」。



就如另一場資格賽中，當中國選手對上塔吉克選手時，中國選手完全壓制對手，甚至在第一回合擊中對手令裁判讀秒。然而在第一回合的評分表上，3位裁判給「10︰8」，2位裁判給「10︰9」。而在第二回合時，則1位裁判給「10︰8」，4位裁判給「10︰9」。

換言之，即使在業餘拳擊的比賽中，給予「10︰8」其實需要滿足一定條件，而假如在沒有「站立讀秒或擊倒」下，其表現優勢則需要十分明顯才足以判出「10︰8」。星如第一回合的「8:10」有其規則上的理由，但如果局勢如此明顯，裁判亦不應會有如此分歧的判決。

雖然當中可能因為裁判所身處位置不同而出現差異，但基於國際性裁判的專業能力，判斷應該趨向一致，並不應出現如曹星如比賽中的偏差情況出現。

▍香港業餘拳王在業餘規例的得分心得

武備志曾請到香港業餘拳擊運動員、2018年度香港拳擊 64公斤級冠軍袁文俊（Day Yuen），來為我們從拳擊技術上分析一下，「業餘」「職業」之間的出入。以下節錄一些「規例外」的心得。

原文連結︰【曹星如復出】與香港拳王談談 職業業餘拳擊中的技術差異

「控場力」VS「打擊傷害」 因為業餘比賽回合數跟職業有別，不容易做出可以累積的大傷害，所以不像職業賽那樣，把打撃的傷害成為主要的判定觀感。業餘裁判會傾向留意，選手是否能夠控制整場比賽。所以如果遊打只要打出夠「控場力」的輕拳，就算他偶爾中一兩個比較重的拳，只要保持控制，都會勝出該回合。 這種「控場」的手感、節奏要在比賽中途突破是非常難的，除了「這個回合必需反勝（因為這回合都輸控場，就成了2:1的局面）的壓力外，跟職業拳撃不同，由於不能做對手打法的針對性研究，所以後追突破是非常困難的。 簡單來說，業餘拳擊的控場感，比單純的打撃傷害力更為重要。

Day 指出業餘拳擊由於比賽時間只有3回合的關係，所以非常講求「控場力」，以主導比賽作為得分手段，以最少的時間打造出對自己有利的狀態，技術性地令裁判覺得自己「佔優」。

