【Netflix·隱俠：地下正義】牛仔客串加做武指　貼心假踢不傷人

最近在Netflix推出的《Spenser Confidential》( 《隱俠：地下正義》)中除了一些MMA場景，更有UFC拳手牛仔Donald Cerrone客串做武指，還踢了麥克華堡(Mark Wahlberg)兩腳。

這套戲在2018年拍攝，所以不是近期事，但最近才在Netflix上映。故事講述本來是警員的主角史賓賽因事襲擊上司，因而要入獄。出獄後上司突然身亡，並疑似嫁禍一名好警察。看不過眼的他繼續追查命案，並捲入更大的陰謀之中。

這類電影本來就不太對口味，但看到有牛仔客串還是值得一看，起碼可以看以下的兩腳：

+ 3 + 2

這套戲中我做過最危險的事，就是跟牛仔打了一場 麥克華堡

牛仔這輩子未試過打假比賽，當他踢我時我想「這兩腳有點重呀」。 麥克華堡

但其實也看到他踢中後即時放鬆膝蓋，讓自己就算有繼續「扭進去」的動作，力量也沒有傳過去，非常貼心。

除了當演員，牛仔這次更有機會作電影的打鬥場面設計：

我做過替身但沒做過幕後，所以這次可以設計一下打鬥場面對我來說很新鮮有趣。 牛仔Donald Cerrone

當我第一次跟導演談話時，他問我有什麼建議。我說自己不太懂動作電影中的打架，但我可以用一個電影粉絲的身份，說說真正的打鬥是怎麼樣的，好讓這套戲的打鬥更加生活化。 牛仔Donald Cerrone

話說，這套電影的導演Peter Berg 是一位MMA粉絲，過去亦曾找MMA明星客串。對上一套作品《Mile 22》就找來Ronda Rousey 客串，雖然Ronda Rousey在戲內並沒有表演太多拳腳功夫......