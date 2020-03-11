【UFC 248】Beneil Dariush的亞述人旗幟　古代帝國的現代象徵

在早前的UFC 248中，在第9場賽事出陣的Beneil Dariush，成功KO了對手Drakkar Klose，取得職業生涯的第18場勝仗。有觀眾留意到，作為伊朗裔美籍公民的他，並非使用伊朗或美國國旗，而是一面色彩斑斕、頗為罕見的旗幟。 究竟這面旗幟是代表哪個國家或民族？Beneil Dariush又為何以之自豪？

亞述人的榮光

這支旗幟名為「亞述人旗幟」（Assyrian Flag），由伊朗設計師George Bit Atanus於1968年繪製，並在1971年得到不同組織認可，成為各地亞述人的統一民族象徵。

亞述人曾經擁有世界上最強大的帝國，勢力遍及整個西亞地區。但自公元前612年覆亡後，亞述人就再沒有國家，他們散落在世界上不同地方。時至今日，估計至少有330萬人，擁有亞述人血統。這面「亞述人旗幟」，便是用以顯示他們的凝聚力。

旗幟中心的金色圓形象徵太陽，意謂世間萬物的生命力，都是由太陽所生。至於外圍的藍色四芒星則代表「平靜的土地」。這個標誌本身為蘇美爾神話中的太陽神「烏圖」（Utu），屬美索不達美亞地區的傳統信仰。旗幟上方的射手圖騰則名為「阿舒爾」（Assur），同樣是美索不達美亞的重要神祇，亦是亞述人心目中的戰神。

至於由四芒星延伸出去四角的三色帶，則代表亞述人祖地的三大河流：藍色為幼發拉底河（Euphrates），紅色為底格里斯河（Tigris）。而兩者之間的白色部份，則為大扎卜河（Great Zap）。有人認為，這其實暗含著亞述人重歸故土的決心。

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「亞述人旗幟」（Assyrian Flag），亞述民族的現代標誌，每個部份和用色都各有意思。（圖片擷取自 維基百科）

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Beneil Dariush：為亞述人而戰

現年30歲的Beneil Dariush便擁有亞述人血統。他1989年於伊朗出世，在10歲的時候移居美國。自小仰慕GSP的他，於18歲開始學習柔術，5年後取得了黑帶。2009年，他踏足了MMA的舞台，並在2013年簽入UFC。

跟許多亞述人一樣，Beneil Dariush也是一名非常虔誠的基督教徒，而他對亞述人這個身份，亦相當自豪。在早期的比賽中，Dariush都是攜同美國國旗進場。直至2016年的UFC on Fox 19，他便改以亞述人旗幟介紹自己。這個舉動在當時引起了一陣哄動，但也遇到了阻力。不久，Beneil Dariush就在Instagram上表示，UFC只容許以法定國家的旗幟代表拳手，故此他不能夠再用亞述人旗幟上場。

結果，經過數輪討論之後，UFC最終承認了亞述人旗幟的地位。在今次UFC 248的賽後訪問中，就能清楚見到Dariush所屬的「國徽」為亞述人旗幟。而台下的拳迷，亦是以亞述人旗幟為他喝彩。不曉得再添這場勝仗後，Beneil Dariush與這面亞述人旗幟，會否更為人熟悉呢？

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