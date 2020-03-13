【跆拳道】爆紅踢腳美女吸百萬粉絲　竟是前塞爾維亞隊兼選美冠軍

網上熱傳一段外國美女大踢人型沙包的片段，原來影片主角並非浪得虛名，真人更是跆拳道高手！

片中主角名為Sara Damnjanovic，是一名模特兒、體育記者。在去年年底，Sara 參加「Miss Asia Global 2019」選美比賽，在26名各地佳麗中脫穎而出，最終奪得后冠寶座。但意想不到，原來她更是前塞爾維亞跆拳道國家隊隊員。

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（圖片擷取自：MISS ASIA Global Serbia Facebook）

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Sara 自小接受跆拳道訓練，熱愛參與跆拳道搏擊項目競賽。高挑的身材為Sara 帶來不少先天優勢，加上刻苦訓練得來的柔軟度及肌力，使她在國內比賽獲獎無數。在2014年的塞爾維亞公開賽中，17歲的Sara 擊敗眾多對手，奪得青年組「49公斤以下」級別季軍。Sara 在翌年舉行的歐洲錦標賽中，更勇奪21歲以下組別銅牌。她的專業運動員生涯一直持續到2017年為止。

即使退出國家隊，但Sara 並沒有因此停止訓練跆拳道。她在擔任電視台天氣小姐期間，不時在社交媒體上分享自己工作及訓練的影片，而大家見到的熱傳影片便是其中之一。亮麗面孔加上矯健的身手，引來無數網民「大為讚嘆」，吸引多達100萬粉絲追蹤。

