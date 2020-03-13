【新冠肺炎】MMA亦不能倖免　UFC ONE Bellator皆宣布閉門作賽　

隨著疫情成為「全球大流行」，不同的體育賽事都受到影響。UFC宣布，原定舉行的兩場UFC Fight Night賽事，將會閉門進行。原定在今晚舉行的Bellator 241，亦採取了相同措施。至於ONE Championship則表示，即日起至5月29日，所有賽事均會改為閉門作賽。

Dana White：你知我討厭這個情況

UFC昨日在官網上表示，原定在今個月28號舉行的「UFC Fight Night: Ngannou vs. Rozenstruik」，因聚集超過100人，違反了俄亥俄州的防疫規定，將會移師到拉斯維加斯的UFC APEX作賽。

另一場需要改動的賽事，乃4月11號於俄勒岡州舉行的「UFC Fight Night: Overeem vs. Harris」。它因超出了當地250人的聚集上限，同樣要轉到UFC APEX作賽，日期時間則不變。

而為了防止疫情進一步擴散，兩場賽事都會閉門作賽。UFC會跟內華達州的體育部門緊密合作，確保所有拳手和工作人員得到全面檢查。觀眾依然可透過UFC Fight Pass及ESPN等平台欣賞賽事。至於已經購買了現場門票的觀眾，將可以獲得全數退款。

UFC主席Dana White親自拍片回應，指這是個艱難的決定，大家都知道他十分討厭這個情況（You Know I hate this）。他會跟貼著疫情的最新發展，再作出下一步決定。

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ONE：人身安全最重要

亞洲最大型的MMA賽事ONE Championship亦宣布，即日起至2020年5月29號，所有比賽都會閉門進行。而在新加坡錄影的四場賽事，亦不會向公眾開放。至於「ONE盛典系列賽」的第二站（ONE INFINITY 2），則會按原定計劃在5月29日於馬尼拉舉行，會按實際情況再作調整。

ONE主席Chatri Sityodtong表示，在這個非常時期，觀眾、拳手以及和工作人員的人身安全至為重要。他會跟ONE的團隊盡最大努力，讓觀眾可以安心留在家中欣賞賽事。

另外，Bellator MMA的行政總裁Scott Coker宣布，原定今晚在康涅狄格州舉行的「Bellator 241」亦會閉門作賽。現場觀眾可以到購票地點申請退款。屆時預備賽事將會於YouTube上直播，而主賽事則會由收費平台DAZN獨家轉播。換句話說，世界最大型的三個MMA賽事，都相繼閉門作賽。按現時走勢，疫情在未來兩個月會繼續肆虐，究竟會對整個MMA行業造成多大影響，依然是未知之數。

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