【浪客劍心】真實逆刃刀東京再現　相反刀鋒考起研磨師

為了紀念流《浪客劍心》誕生25週年，東京巨蛋城美術館AaMo將於4月24日（星期五）舉行「浪客劍心展」，當中更會展出主角劍心的愛刀「逆刃刀」。

《浪客劍心》中主角劍心在維新時殺人無數，被人叫作「殺人拔刀齋」，但一次意外中誤殺了愛人，並愧疚於自己的罪孽而下決心不再殺人，後在鑄造大師新井赤空的手上得到了「逆刃刀」，以貫切自己「不殺」的信念。

這把刀由日本著名刀匠尾川兼国打造，按他所說這把刀的「帽子」(刀最前端的刀鋒部份的「刃文」)，不能像普通的日本刀一樣鍛造，所以是特別勾勒的。但按尾川兼国所說，因為刃位相反，研磨師經三次研磨後刀得到理想的效果，所以最為辛苦的是研磨師（研磨是指鍛造日本刀後的一個打磨過程，除了開鋒更可以表現出刀的刀紋，增加刀的美感）。

逆刃刀(https://twitter.com/meijimura_pr/status/1201086008495759361)

可看到刀尖的細緻(https://twitter.com/oricon/status/1236212490968719360)

這把「逆刃刀」的刀柄上，亦刻有漫畫中新井赤空的遺言「吾鑄刀劍幾星霜，吾兒不悟尤為萬世孫」。(https://twitter.com/oricon/status/1236212490968719360)

這把刀並非第一次展出。在上年的8月於名古屋的博物館明治村亦展出過。而真人版電影中改編原作「人誅編」的「最終章」將會分為兩篇章，分別是《浪客劍心 最終章The Final》以及《浪客劍心 最終章The Beginning》，並於2020年7月3日及8月7日在日本上映。

《最終章》的故事，將會由新田真劍佑飾演的雪代緣，與劍心展開終極對決。按照漫畫劇情，雪代緣曾獨自前往中國修煉中國武術，所用的武器為明代倭刀。似乎以中國武打電影的動作融入其中，確實是個不錯的選擇。而電影的武指，則是和香港甚有緣份的谷垣健治：