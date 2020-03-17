【新冠肺炎】曉治積曼拍片籲勤洗手　The Rock分享在家運動心得

新型冠狀病毒疫情擴散至歐洲和美國，荷里活先後亦有三名影星宣布感染新冠病毒，各國受感染人數亦持續上升。面對嚴峻疫情，美國動作影星亦身先表率，提醒普羅大眾注重防疫和分享心得，當中Hugh Jackman和The Rock(Dwayne Johnson)便於社交媒體分享抗疫訊息。

面對疫情，荷里活的藝人亦率先表率，希望以自身影響力呼籲大家做好防疫措施。曾飾演多年X-Men狼人一角，並因此角色而多年學習電影武術的Hugh Jackman，一改幕前的彪悍架著一副眼鏡，於IG拍片勸導大家面對疫情勤洗手。他因為在搓梘液時開著水喉給粉絲提醒，他還特意拍了一個「Take Two」，示範搓手時關掉水喉，呼籲大家洗手之餘不要浪費食水。

而前WWE摔角手，大隻佬The Rock則針對美國大多數群眾在家工作，因應美國的居住環境和生活文化，拍片分享健身心得，鼓勵運動抗疫。在短片中除了分享他的訓練心得外，還鼓勵粉絲留言發問，他會盡力一一解答。



The Rock因應疫情期間大家要留家避免接觸人群，分享在家運動心得。



曉治積曼因為在第一次拍攝呼籲勤洗手的短片時，沒有在搓手時間關水喉，給粉絲提醒浪費食水，所以他再拍一個Take Two珍惜食水版。



曉治積曼在拍攝《Real Steel》時跟隨美國前著名拳擊手Sugar Ray Leonard學習拳擊。

因為幾位荷里活名人相繼受到感染，多部相關影視作品亦因而暫停或延後拍攝。Marvel動作電影《上氣》，導演Destin Daniel Cretton被醫生建議自我隔離暫緩拍攝，而由Robert Pattinson主演的新一版《蝙蝙俠》也因此暫停兩星期拍攝。