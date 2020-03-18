【拳擊】Floyd Mayweather Jr.叔叔兼前教練Roger逝世 　終年58歲

Floyd Mayweather Jr的叔叔兼前教練Roger Mayweather於美國時間3月17日離世，終年58歲。

Roger Mayweather與哥哥Floyd Mayweather Sr和弟弟Jeff Mayweather，同為職業拳手，1981年正式出道，綽號「黑曼巴蛇」（Black Mamba）。他的對賽成績為59勝13負，並曾分別奪得WBA超羽量級（ Super Featherweight）及WBC輕沉量級（Light Welterweight）的冠軍頭銜。

1996年，Floyd Mayweather踏上職業舞台，Roger逐步將注意力放到侄兒身上，一度擔任了他的教練。但隨著Mayweather的父親Floyd Mayweather Sr刑滿出獄（註一），Roger的「教席」就被兄長所取替，而他本人則在1998年退役。

然而比諸於父親，Mayweather似乎更加信任叔叔Roger。在2000年擊敗了Gregorio Vargas之後，Mayweather隨即重新聘任Roger擔當他的教練。此後兩人合作無間，直至2012年Roger退休為止。

Roger在教練生涯中，比較令人印象深刻的一幕，要數2006年Mayweather跟Zab Judah的賽事。當時在第10回合尾聲，Judan明顯犯規攻擊了Mayweather的襠部，Roger立即走入擂台指罵Judan，引起現場一片混亂。結果Roger被內華達州的體育部門罰款20萬美元，並禁賽一年。

另外，Roger亦曾在2009年，因涉嫌襲擊他的前學員Melissa St. Vil.，而在拉斯維加斯被捕。

【點擊圖片及影片觀看資料】

+ 3 + 2

（2006年，Roger在台上與Zab Judah陣營的爭執情況）

近年Roger的身體近年不斷轉差。Mayweather便曾在2015年的一次訪談中提到，Roger當時已經失去了大部份記憶；雖然他的叔叔只有50多歲，但卻跟80幾歲的老人無異。2016年，Roger更曾在Mayweather的拳館外走失，最後由警方尋回。

今日美國時間中午，這位Mayweather家族的名人宣告因病逝世，終年58歲。

註一：1993年，Floyd Mayweather Sr因運毒被判入獄5年。