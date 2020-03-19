【日本刀】巴西唯一日裔鑄劍師　無傳人憂身後手藝沒落

二十世紀，日本因為商貿而與巴西有緊密聯繫，不少日本人移民巴西。除了我們熟知日本柔術/柔道傳入巴西，發展為巴西柔術外，不少日本傳統武藝也藉著移民傳至當地。例如日本的鑄刀術，在巴西也有傳人，他便是巴西人稱為「巴西的最後武士」的鑄刀師Edson Suemitsu(埃德松‧末光)。

(Edson Suemitsu在自己的Youtube頻道分享他的葡文受訪片段)

Edson Suemitsu自1960年代末，搬到巴西南部城市Curitiba，居住至今。這名六十多歲的日本移民後裔，因為受到祖父輩的影響，經營鑄刀事業至今。

「我是1543年時第一位在日本南部種子島生產日本第一把武器的日本人的後裔，他的名字叫矢板健吾(Yaita Kimbee Kiosada)，他是皇室鍛刀師。自我小時候，祖父母就開始談論武士刀，說我們是武士後裔。」

他憶述，小時候見到祖父用日本刀在農田抵禦毒蛇，開始令他對鍛造武士刀產生興趣，並跟祖父學習鑄刀。後來為了紀念祖先，在多次嘗試鑄刀和總結失敗經驗後，展開了全職鑄刀師的工作。

Edson Suemitsu是巴西唯一一位全職鑄刀師，客戶亦遍佈全球。他平均1個月可以製作3把武士刀，四十多年來鑄造了近1000把日本刀，他的製成品每把可賣約4500美元(約35,000港元)。他從早到晚都不斷工作，甚少休息，至今六十多歲仍未打算退休。

他表示刀是靈魂的伸延，他每把刀都是為客人度身打造，每把都不同，他亦稱它們為「真劍」(Shinken)。

巴西總統Jair Bolsonaro上年參選時在媒體曾大曬自己所藏的武士刀，便是由Edson Suemitsu所鑄。(路透社)