【日本刀】巴西唯一日裔鑄劍師　無傳人憂身後手藝沒落

二十世紀，日本因為商貿而與巴西有緊密聯繫，不少日本人移民巴西。除了我們熟知日本柔術/柔道傳入巴西，發展為巴西柔術外，不少日本傳統武藝也藉著移民傳至當地。例如日本的鑄刀術，在巴西也有傳人，他便是巴西人稱為「巴西的最後武士」的鑄刀師Edson Suemitsu(埃德松‧末光)。
(Edson Suemitsu在自己的Youtube頻道分享他的葡文受訪片段)
Edson Suemitsu自1960年代末，搬到巴西南部城市Curitiba，居住至今。這名六十多歲的日本移民後裔，因為受到祖父輩的影響，經營鑄刀事業至今。
「我是1543年時第一位在日本南部種子島生產日本第一把武器的日本人的後裔，他的名字叫矢板健吾(Yaita Kimbee Kiosada)，他是皇室鍛刀師。自我小時候，祖父母就開始談論武士刀，說我們是武士後裔。」
他憶述，小時候見到祖父用日本刀在農田抵禦毒蛇，開始令他對鍛造武士刀產生興趣，並跟祖父學習鑄刀。後來為了紀念祖先，在多次嘗試鑄刀和總結失敗經驗後，展開了全職鑄刀師的工作。
Edson Suemitsu是巴西唯一一位全職鑄刀師，客戶亦遍佈全球。他平均1個月可以製作3把武士刀，四十多年來鑄造了近1000把日本刀，他的製成品每把可賣約4500美元(約35,000港元)。他從早到晚都不斷工作，甚少休息，至今六十多歲仍未打算退休。
他表示刀是靈魂的伸延，他每把刀都是為客人度身打造，每把都不同，他亦稱它們為「真劍」(Shinken)。
巴西總統Jair Bolsonaro上年參選時在媒體曾大曬自己所藏的武士刀，便是由Edson Suemitsu所鑄。(路透社)
Edson Suemitsu所鑄寶刀，現為巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）所藏。(FB專頁Katana Suemitsu)
值得一提的是，早前美國總統特朗普曾會見巴西總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro），後來因為巴西總統的新聞秘書確診新冠狀病毒，一度惹來特朗普也受感染疑雲(後來證實無事)。而這位巴西總統在當地屬右翼政黨，他當年參選時在媒體曾大曬自己所藏的武士刀，這把總統鍾愛的武士刀便是由Edson Suemitsu所鑄。Edson Suemitsu在自己的社交媒體表示，他和總統雖然理念未必一樣，但大家都希望國家團結。
因為鑄刀師身份，Edson Suemitsu獲巴西媒體稱他為「巴西的最後武士」的稱號，但他亦因此多次澄清，表示其實現在仍有很多巴西日人後裔，具有武士血統。反而他最擔心的，是他的手藝在當地後繼無人，恐怕他百年歸老後而會沒落。