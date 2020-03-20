【空手道】Robert Wall：三演李小龍電影　組隊約戰Steven Seagal

上月下旬，美國空手道大師Jim Harrison離世，大家不禁緬懷六七十年代，美國空手道界名將輩出的年代。那年代的空手道大師至今備受關注，為人尊崇，除了自身高超搏擊能力外，那時全接觸空手道(與極真有分別，下文作解釋) 剛在美國流行，打出多場經典賽事，而且李小龍電影也讓這些大師為世人更廣泛認識。這次也為大家介紹六、七十年代另一位空手道名將，他是唯一一位武術家三度在李小龍電影中亮相，綽號「Bob Wall」的Robert Wall。

Robert Alan Wall (1939- )，美國演員、武術家及武術書著作人。他在受訪中憶述，因為小時候經常遭父親羞辱，讓他萌生學習武術反擊的念頭。於是在高中時學習摔跤，並在大學學習柔道。畢業後移居洛杉機，於當地師從Gordon Doverola學習琉球武術、Gene Lebell和AI Thomas學習柔道，期間他亦有師從美國著名巴西柔術家族Machado Brothers學習柔術。1966年，他與空手道冠軍Joe Lewis於美國加州開設空手道道場。(1)

師從多位大師習各種武術

Robert Wall在拍攝《龍爭虎鬥》時，因要他看上去要讓人感到凶惡，所以化了一個惡人妝(圖左)。(usadogo.com) 1965-1972年間，Robert Wall經常於美國主要空手道大賽中，囊括冠軍或亞軍榮譽。美國流行的那種全接觸空手道(Full contact karate)，並非極真那種無護具但拳頭不能打頭的規則(在外國會俗稱為Knockdown Karate)，而是加入拳套(或不使用)的全力打擊空手道比賽，與美國的踢拳比賽(American kickboxing)更相近。 1968年，他與Joe Lewis、 Skipper Mullins、 Pat Burleson、 David Moon 和 Fred Wren等當年一線空手道選手，參加由Jim Harrison舉辦的首個專業空手道大賽，以無護甲形式比賽而成為武林熱話。同年，道場合伙人Lewis將股權轉手Chuck Norris，正式展開了他與Chuck Norris的合作，兩人後來亦師亦友，Robert更成為Chuck Norris黑帶傳人。以下為Jim Harrison 對上 Fred Wren的片段，可以看到更似美國的踢拳比賽，但並未有使用拳套，而且可以用拳頭攻擊頭部：

他們二人合作期間，先後開設兩個空手道道場並將之發展為品牌。1968年，他們二人組成第一間以武術學校來推動商業營利的私營公司「Martial Art Acceptance」，這名前空手道冠軍、影星、教練、經理人和著作者，以不局限於任何門派和流派為公司營運方針。後來他又開辦武術組織「World Black Belt Inc.」，並出任行政總裁。

說起與李小龍的點滴，Robert 憶述有一次在唐人街餐館，遇到一個華人站在台上自詡中國功夫出眾，在場找洋人比兩手，Robert上台挑戰成功，但為免與在場華人大打出手而選擇離開，這時有一個人在觀眾中走來和他打招呼，並說「你很有趣！我叫Bruce Lee！」(2)

參演電影與李小龍真打

(電影《龍爭虎鬥》中Robert對戰李小龍片段。)

(左起)Robert Wall、Bruce Lee和Chuck Norris合照。(網上圖片) 後來在Chuck Norris介紹下，他參演了李小龍的《猛龍過江》(1972)、《龍爭虎鬥》(1973)和《死亡遊戲》(1978)，當中以《龍爭虎鬥》中演出O’Hara最為影迷認識。他憶述當年與李小龍的打鬥場景是真打，而且當中一些被摔落玻璃的鏡頭是用了真玻璃，拍了五六個鏡頭後，他的戲服已被弄得滿身破損。Robert對李小龍的武術讚譽有加，他唯一抱怨的是導演Robert Clouse並沒有尊重他們，因為他們身份只是武術家而不是正式演員，有一場他與李小龍的打戲遭刪剪，Clouse還造謠說Robert Wall會打他找他報復。

1992年《Black Belt》雜誌封面。圖中間是Robert Wall，左一便是上月離世的Jim Harrison。(網上圖片) 1988-1992年期間，當時新晉的打星Steven Seagal因為說了一堆有關李小龍、Chuck Norris和同期參與全接觸空手道搏擊武術家的爭議言論，惹來了Robert與Seagal的衝突，Robet聲言為了悍衛這些朋友名譽，不惜殊死與對方一戰。後來他糾合了一群有共同信念的美國武術家，參考了一套1967年同名電影，以「Dirty Dozen」命名該組織，當中包括多名踢拳和空手道武術名家：「噴射機賓尼」(Benny Urquidez)、Bill Wallance、Jim Harrison、Richard Norton、Gene LeBell等等，他們呼籲Steven Seagal接戰的報道還上了美國著名武術雜誌《Black Belt》封面(當中參加的武術家，部份對Steven Seagal有其他各自不滿原因)。

Robert Wall曾揚言要對決的荷里活動作影星Steven Seagal。(維基百科) 可是，Dirty Dozen這個武術組織備受爭議，遭到輿論指他們鼓吹暴力，對批評言論反應過激等。Gene LeBell指這組織的一些做法有損他的專業而退出，Benny Urquidz等成員亦相繼透露對這組織的不滿。但是仍然有成員堅持初衷，例如Rodriguez便宣布叫Seagal提出應戰地點。 2009年，Robert Wall仍有亮相電影Blood and Bone，現在已甚少他的消息傳出。

(2013年Robert Wall曾接受訪問談李小龍 Chuck Norris)

(1)https://web.archive.org/web/20100529212235/http://www.insidekung-fu.com/content/view/190/37

(2)https://www.hindustantimes.com/hollywood/bruce-lee-chuck-norris-fought-against-this-man-he-lives-to-tell-the-tale/story-9JhWkIxJlPBkAHm5wFbTXK.html