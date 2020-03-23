【新冠肺炎】泰拳賽逾百人染疫　軍政界影星觀戰中招

泰國昨天新冠狀病毒感染增加人數，創單日新增最多，一日新增188宗，直至截稿時間感染人數直迫600大關。當中於3月6日於曼谷舉行的泰拳大賽成為最大型群聚感染源頭，目前有逾過百人因這場拳賽感染，除了拳擊教練外，軍政人物、知名演員也因這個案而染疫，預料因這拳賽而感染新冠狀病毒人數會持續增加。

本月13日，泰國著名演員及歌手，現年41歲，活躍於當地泰拳圈的Matthew Deane Chanthavanij於個人IG，以短片公布他染上了新冠病毒(俗稱武漢肺炎病毒)。

「我不是說笑，請各位在這幾天與我曾有緊密接觸的人馬上去檢驗，我確診了Covid-19病毒。」

Matthew Deane於社交媒體公布自己確診消息。(Instagram)

Matthew Deane(Pinterst) Matthew Deane 是演員、模特兒、歌手及運動員，於澳州出生，經常參與泰拳活動。3月6日他於曼谷Lumpini Stadium舉行的泰拳賽事中，擔任主持，於籠內訪問拳手及推廣人，並頒發獎牌。他於公布確診後表示他開設的Khlongsittha Muay Thai boxing gym，會關閉徹底消毒，以保障學員健康。 這場於室內冷氣場地舉行的泰拳大賽，是當地本季重點賽事。由下午六時正開始至半夜，開打十一場賽事。據泰國媒體報道，當日有份出席賽事的拳擊評論員表示，這場館平時舉行賽事，只有大約1500-2000人入場，但因為6日那天是重點賽事，所以入場人次高達5000人。而這名評論員因為參與另一賽事，賽後短暫逗留曼谷，因身體不適，在見到Matthew Deane的宣布後，主動檢驗，最終證實感染新冠病毒，而他太太也驗到同樣確診。

泰國差春騷府行政組織主席( Chachoengsao Provincial Administration Organisation (PAO) )Kitti Paopiamsap，他本人相信是於參與6日的拳賽受到感染。而在拳賽後到確診期間，他曾參與數個婚禮、葬禮、社區會議、佛教禮典和展會。泰國軍人福利部(Army Welfare Department)主席亦證實感染新冠病毒，他亦經常參與Lumpini Stadium活動，但未確實是否於這兒受到感染。

月初，泰國政府已宣布取消於3月17日舉行的年度泰拳觀光盛事第十六屆世界泰拳拜師節。這個年度盛事，雲集全球60個國家，1500名泰拳拳手，但國內多個賽事仍繼續進行。

泰國公共衛生部發言人TaweesinWisanuyothin表示，是次拳賽感染案例大多是30多歲的男性，預計這次賽事會導致500人感染，因此未來確診人數料會陸續增加。

封面圖片取自Getty Images