【UFC249】Khabib 半隔離式備戰　Dana White怒罵批評者哭哭啼啼

武備志
撰文：
最後更新日期：

新冠肺炎(俗稱武漢肺炎)全球肆瘧，雖然將於4月18日舉行的UFC 249現時繼續，但因為不能安原定計劃在紐約舉辦，所以要更改場地，不過目前仍未有確實地點。

比賽一日未取消還得準備，這次比賽的主賽拳手UFC冠軍Khabib Nurmagomedov就需要半隔離式練習來避免風險。

同時網上亦有人指出UFC仍不取消比賽不負責任，當然Dana White以一貫的態度，憤怒回應批評者。

在這段時間，American Kickboxing Academy (AKA)完全封館，除了Khabib Nurmagomedov外，沒其他拳手能踏足AKA。

Khabib的教練Javier Mendez透露，Khabib現時是館內唯一的拳手：

沒有人會來。 只有Khabib。 我們必須為他安全著想。
Khabib 主教練Javier Mendez

AKA本來有大量拳手，例如Daniel Cormier、 Luke Rockhold 及Cain Velzquez ，但現時亦已離開。但從Khabib IG看到仍有其他人跟他練習，所以可能只是指「非對練人員通通回避」。Khabib這次的對手Tony Ferguson風格奇特，不論立技還是在地面上也有很多富有創意的打擊和降服技切入動作，因此二人對練中作針對部署很重要。

但教練Javier Mendez則表示他們也想過這次如果Tony Ferguson再次不能打，他們也會繼續要求比賽：

並不是「Tony打不了，就不打比賽了」，Khabib訓練是為了跟其他拳手比賽。並不是非Tony不打。(Tony Ferguson)是現時最好的對手，因此Khabib想跟他打
Javier Mendez

Khabib與Tony Ferguson由2015年開始，已經約戰了四次，每次開打前都因某方受傷或生病而未能成事。有趣的是，在155磅這個高手如雲的級別，這兩位拳手到今天都是一線水平，亦使每次推遲都提高了他們對賽的重要性。時至今日，已可以說成這五年中最重要的155磅比賽。

+2

話分兩頭，Tony Ferguson三月初還在拉斯維加斯開派對，那時美國疫情雖然也未有現時嚴重，但仍然不太好呀：

「我一個人都無炒」

因應疫情，很多運動比賽都取消了。因此網上亦有人指UFC現時繼續舉辦UFC 249不負責任，但UFC主席Dana White顯然不這樣覺得。
 

再來欣賞一下他的奇怪訓練：

上網看看這些人。這不只是批評他們，這是事實，那些人是一些哭哭啼啼的弱雞在評論這地球上最大最「勁」的運動。我有超過350個員工，在那些大型企業在炒人的時候，我一個人都沒炒
Dana White
今年所有拳手都可以打三場比賽，我們的計劃繼續進行。每個人都有收到人工，我們會找到方法解決，我們也會是第一個恢復過來的運動
Dana White

說回改場地，因為本來紐約限制了一個場地只可以有50人，Dana White說都還可以繼續，但當政策改為最多十個人時，他就無可奈何要轉比賽場地了。現時中東的杜拜是其中一個選擇。

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