【新冠肺炎】英俊盡責的北海道知事鈴木直道　原來還是拳擊部主將

隨著疫情擴散，各國的防疫措施都受到抨擊，日本便是其中一個焦點。但在芸芸爭議聲中，北海道知事鈴木直道卻成功突圍而出。他不僅年青、英俊，而且行事果斷，比首相安倍晉三更早頒布「停課令」，並落下了一句「一切後果由我負責」，贏盡民心。 而在「官仔骨骨」的背後，原來他也是一名拳擊高手，曾代表東京參加全國拳擊比賽，可謂文武雙全！

基層公務員之逆襲

現年38歲的鈴木直道，1984年出生於埼玉縣。與許多家世顯赫的政治家不同，鈴木直道在單親家庭長大。由於家境貧困，他高中畢業後沒有上大學，而是考入東京都廳擔任公務員，之後再以半工讀形式，成功在2004年取得法政大學的本科文憑。

2008年，鈴木直道被派往在上年度宣告破產的北海道夕張市，協助當地政府重新運作。2010年底，鈴木直道辭去政府公職，以無黨派身份參選夕張市市長。最後成功以30歲之齡當選，乃日本最年輕的市長，並在2015年順利連任。2019年，他參選北海道知事，再次以38歲的紀錄，成為日本最年輕的知事。

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「官仔骨骨」的拳擊健將

因應著武漢肺炎擴散，鈴木直道於2月26日宣布，北海道全部公立中小學校由翌日開始停課，為當地歷史上首例，亦比首相安倍晉三的「全國停課令」要早一天。當時鈴木直道在記者會上表示，措施可能會被覺得反應過度，總之「一切後果由我承擔」。緊接在2月28日，鈴木直道又率先發布了《緊急事態宣言》，成為第一個進入「緊急狀態」的地方政府。

果斷作風與「霸氣」發言，讓鈴木直道旋即成為大眾的「抗疫英雄」。而其清秀、英俊的外形，也讓他俘虜了大批「粉絲」。意想不到的是，在「官仔骨骨」的形象背後，鈴木直道原來也是一名拳擊高手。在法政大學就讀期間，他曾經加入拳擊部，並在「2002年度國民體育大會拳擊競技東京都代表選考」中出賽，奪得了男子羽量級的亞軍。

鈴木直道接受《讀賣新聞》訪問時憶述，自己在加入拳擊部之前，完全沒有搏擊運動經驗，但他依然以全國性比賽為目標。雖然法政大學的訓練設施屬奧運級水平，不過由於要兼職的關係，他無法跟隨大家在白天練習。只能夠參加每晚9點至11點的一節訓練，並承擔起清潔場地的義務。結果他的出席率卻成為全隊最高，因此被推舉為隊長。縱使最後在比賽中惜敗，但這段經歷成為他人生中非常寶貴的一頁，特別是讓他學習到如何面對失敗。

事實上，有武術底子的政治家並不罕見，有部份人更是由職業搏擊運動員轉職而成。例如多才多藝的須藤元気，便在上年成功當選國會議會。前WBC拳王維塔利‧克利奇科（Vitali Klitschko）亦在退役後參選基輔市長，並成為了「烏克蘭爭取改革民主同盟」（UDAR）的黨魁，影響力巨大。

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