K-1 GP的初代冠軍，「克羅地亞之虎」Branko Cikatić因病離世，享年65歲

誕生在克羅地亞(當時仍是南斯拉夫)的Branko Cikatić，12歲開始練習跆拳及松檮館流空手道，18歲練習拳擊，之後踏入踢拳比賽賽場。25歲時奪得業餘賽冠軍，按資料於27歲踏入職業賽場，亦多次套得歐洲的泰拳及踢拳比賽冠軍。

最令人注目的，必定是在1993年4月，第一屆K-1 GP淘汰賽中，一個晚上以全KO姿態擊敗了三位對手，包括「完美先生」Ernesto Hoost ，成為初代K-1 GP冠軍。當時他已經是38歲(+280日)，至今仍是K-1 GP中最高齡的優勝者。

及後他也有繼續打比賽，但因年紀關係戰績不特別好，他也有兩次MMA比賽的經驗，分別是1998年及1999年的Pride比賽，但都敗陣而回(也有內定之說，但年事已高接受新挑戰並非易事)。最終他於踢拳的戰績為98戰87勝9敗1平1無效(亦有資料為94戰87勝5敗1平1無效)，當中82次KO對手，戰績十分亮麗。

2018年， Branko Cikatić 患有肺栓塞病，在醫院住院期間感染引起敗血症，後來亦被診斷患有帕金森氏病。2020年3月23日，因病於克羅地亞離世。

除了比賽，他亦有參與經理人工作，其中一位著名的選手是克羅地亞戰警Mirko Filipović (Cro Cop)。但他們當中有很多恩怨難以說清，二人最後亦分道揚鑣。不過Cro Cop 對Branko Cikatić仍存敬意，在得知他離世後他受訪說到：

Branko是個真正的傳奇人物，亦是這項運動的先驅，當聽到此不幸消息時，我感到震驚，向其家人致以誠摯的慰問。 Cro Cop