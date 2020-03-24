【Kickboxing】K-1開打憂爆群聚感染　日政府讓業界自生自滅捱轟

新冠肺炎疫影響下，日本政府已呼籲全國兩周內停辦所有大型活動，但於今個月22日於日本琦玉縣琦玉超級體育館舉辦的「K-1 WORLD GP：K’Festa.3」卻繼續開打，並吸引約6500人進場觀賞。賽事焦點132磅世川武尊對泰國拳手Petchda Petchkiatpetch一戰，武尊一如預期以KO對手獲勝，但賽後卻情緒失控在致謝辭時十分激動。是日賽事除了世尊失控這一節引起議論外，這場年度日本大賽在嚴峻疫情下，不理政府呼籲而繼續開打，惹引來很大熱議。

日本K1賽事被喻為日本超級碗賽事，今年包括三場世界頭銜爭奪決戰，兼且包括數個日本頭銜爭奪戰。

這次武尊對Perchdam一戰，後者是臨時才更換上台對手。一如賽前預期，武尊很輕鬆的第二回合KO對手獲勝。但在頒獎一刻，武尊在拿起手中咪致辭時卻突然激動落淚。武尊大約致辭內容，是表示格鬥技要給人更多力量才對，而他希望把這些力量傳達給日本，以致全世界。

據FB專頁「立技瘋」分析這番言論，指或與去年那須川天心公開向武尊挑戰有關。因為自天心公開叫陣後，武尊雖然曾作出回應，但之後他的賽事安排一直被人質疑避戰天心，拳迷更經常質問他們何時一戰。而根據武尊的激動發言，他似乎被K1綁死做為拳賽招牌，他本人是很想向天心一戰，甚至出戰世界級賽事。

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賽事場館符合群聚感染要素

這次K1大賽不理政府呼籲，如期在琦玉縣開打，賽前日本經濟再生大臣西村康稔曾請請埼玉縣政府轉知主辦單位，希望不要舉辦這活動，但不獲理會。雖然相較往年一萬人次進場，今年進場觀賽人數大幅減少，但仍然是數千人大型賽事，輿論恐怕這賽事會繼日本大阪一場小型演唱會後，成為另一個群聚感染源頭。

賽會因應輿論質疑，均做上一定防護措施，例如全場派發口罩給觀眾、量度體溫進場、場內數個要點定期噴灑消毒劑、亦依據縣政府要求要觀眾於入場券寫上聯絡方法，以備一旦有感染可有助追蹤。

但賽會這些安排，仍無法消除民間普遍疑慮。這次場地完全附合政府專家列明群聚感染容易爆發的所有因素。一個密封環境而沒有適當通風系統，人與人間極接近的對話距離，以乃大量人群聚集，而他們只有不足一個手臂距離。

日本當地有輿論，認為主辦單位無視政府防疫建議，要求主辦負責一旦疫情因其爆發的一切責任。這些批評指賽會方無視群眾的健康風險，而只顧牟利。

但另一方面，日本政府只將停辦責任交由所有主辦方自行決定，又沒有提出具體紓困、補助方案，任何活動業界只能設法自負盈虧，很多活動由主辦方到相關活動從業員，均牽涉到生計問題，甚至破產隱憂，所以也挺而走險舉辦活動。因此，亦有不少質疑政府只懂提出停辦要求，卻沒有相過任何相關補助，任由受影響主辦單位乃至從業員自生自滅。