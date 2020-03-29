【家居練習】空手道KOL關閉道場抗疫　酒店房拍片教室內練習

近日香港新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）疫情急速惡化，大家還是減少外出，逗留家中做好防疫工作。但留在家中不一定要無所事事，喜愛空手道的讀者不妨跟芬蘭空手道KOL Jesse Enkamp 學習，如何留在家中「十招訓練空手道」。



Jesse Enkamp 是一名芬蘭空手道形運動員，世界排名69。與此同時，他亦是知名的空手道界KOL，綽號"The Karate Nerd"。專門拍攝影片、撰寫文章分享不同的空手道武術心得，其Youtube頻道吸引達18萬人訂閱。

額外一提，Jesse 的弟弟Oliver Enkamp 也是自小學習空手道，不過後來走上跟哥哥不一樣的路，成為一名職業MMA 選手。曾兩度出戰UFC 賽事，現在於Bellator 的Welterweight 組別打拼。



隨著疫情在全球「大爆發」，Jesse 在3月12日宣布為保障學員身體健康，其營運道場將暫停營業2星期。帖中明言︰「拖抹地板及避免擊掌並不足夠。新型冠狀病毒能透過空氣傳播.....由於體能鍛煉是分解代謝的過程，會削弱您的免疫系統，因此武術學校尤其不安全。」更指出︰「關閉道場並不是輕鬆的事。但學員的安全和健康永遠比一切都要重要。」

消息公佈後，網民大讚Jesse 關閉道場是為「負責任」及「明智」的舉動，紛紛留言支持。

▍停課不停練︰拍片分享「十招室內訓練」

雖然Jesse 決定關閉道場兩星期，但所謂「停課不停練」，他以酒店房間為背景，拍攝影片教導大家如何在狹小的空間進行空手道訓練。

當中包含了十種不同練習，大家不妨參考一下。

【點擊觀看動作細節描述】

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影片最後部份，Jesse 還額外附上一個「特別練習」，各位有興趣的話可點擊影片觀看。